全国でガソリンスタンドの撤退が急増する中、人気観光地・箱根町でも残り2店舗となり、町が補助金で閉鎖店舗の再開に乗り出しています。

【写真を見る】「何で？」箱根のガソリンスタンドたったの2店舗 地図で確認すると…

ガソリンスタンド 10年で1700社が撤退

帝国データバンクがガソリンスタンドに関する調査結果を発表。この10年で1700社以上が事業から撤退したことがわかりました。

そして、2026年の1月～8月までの間では、144社が倒産や廃業で撤退。過去10年で最も高い水準となったということです。

帝国データバンク 情報統括部 飯島大介係長

「最近のガソリン価格の急上昇というところで、利用需要がかなり落ち込んでいるというのが大きく挙げられます。ガソリンスタンドの事業から撤退をしていく会社数は増えていく可能性があります」

箱根町が補助金1000万円超

19日からシルバーウィークを迎える中、関東屈指の人気の観光地、神奈川県箱根町でもガソリンスタンドが減少しています。

──ガソリンスタンドって見た？

観光客（川崎市から）

「1回も見ていないです。見てないね」

「（ガソリンが）半分ないくらい、空っぽなので困っています」

2025年までは5店舗あった箱根町のガソリンスタンドですが、閉鎖が相次ぎ、現在は2店舗になりました。

【箱根町のガソリンスタンド】

・小涌園SS：2025年8月閉鎖

・湖尻SS：2025年11月閉鎖

・宮ノ下SS：2026年3月閉鎖

・箱根湯本：営業中

・芦ノ湖SS：営業中

近くのガソリンスタンドが2026年3月に閉鎖した箱根町・強羅の住民は…

土産物店を営む 中村雅昭さん

「（ガソリン）スタンドが地元にないことは死活問題になると思う。やっぱり（閉鎖を）聞いた時は、『ウソだろう』と思ったし、逆に『何で？』って」

生活や観光に欠かせないインフラを維持するために、町も対策に乗り出しています。

箱根町は、ガソリンスタンドの補修などに、補助金1070万円の導入を始めたところ、2026年3月に閉鎖したガソリンスタンド「宮ノ下SS」が、補助金の一部を改修費用に使い、11月にリニューアルオープンする予定となりました。