フジテレビ、『踊る大捜査線』連続ドラマを5夜連続放送 新作映画の公開受け【放送スケジュール一覧】
織田裕二の主演映画『踊る大捜査線 N.E.W. メトロポリスを駆け抜けろ！』（9月18日公開）の公開を記念し、フジテレビでは、連続ドラマ『踊る大捜査線』全11話を5夜連続放送することが決定した。
【写真】『踊る大捜査線』織田裕二らが大阪駅前で自撮り…イベントの様子
1997年1月期の連続ドラマとして放送された『踊る大捜査線』は、脱サラをして湾岸署刑事課に配属された異色の刑事、主人公・青島俊作（織田裕二）が、刑事の理想と現実とのギャップに困惑しつつも、正しいことをするために、真摯（しんし）に事件に向かっていく青島と仲間たちの物語を、時に熱く、時にユーモアを交えながら描く。
所轄の刑事・青島と本庁のキャリア組・室井慎次（柳葉敏郎）との“熱き友情”、警察内部の縦割り社会や上下関係にも触れ、最終話の番組平均視聴率は23.1％を記録するなど（※視聴率はビデオリサーチ調べ、関東地区・世帯）、圧倒的な支持を集めた。
1998年に公開した『踊る大捜査線 THE MOVIE』が興行収入100億円超えのメガヒットを記録し、2003年公開の映画第2弾『踊る大捜査線 THE MOVIE2 レインボーブリッジを封鎖せよ！』は興行収入173億円を超え、公開から22年の間、実写日本映画No.1の座に君臨した。これまでに公開した映画シリーズ８作品の累計興行収入は524.1億円、累計動員数386万人を超え、長きにわたって日本のエンターテインメント界で存在感を放ってきた。そして映画『踊る大捜査線 THE FINAL 新たなる希望』（2012年）の公開から14年を迎えたタイミングの本日9月16日(水)、公開に合わせて連続ドラマ全11話を5夜連続で放送することが決まった。
■連続ドラマ『踊る大捜査線』放送スケジュール一覧
9月21日（月） 24時45分～ 第1話
9月21日（月） 26時15分～ 第2話
9月22日（火） 24時45分～ 第3話
9月22日（火） 25時45分～ 第4話
9月23日（水） 24時45分～ 第5話
9月23日（水） 25時45分～ 第6話
9月23日（水） 26時45分～ 第7話
9月24日（木） 25時00分～ 第8話
9月24日（木） 26時00分～ 第９話
9月25日（金） 24時45分～ 第10話
9月25日（金） 25時45分～ 第11話
【写真】『踊る大捜査線』織田裕二らが大阪駅前で自撮り…イベントの様子
1997年1月期の連続ドラマとして放送された『踊る大捜査線』は、脱サラをして湾岸署刑事課に配属された異色の刑事、主人公・青島俊作（織田裕二）が、刑事の理想と現実とのギャップに困惑しつつも、正しいことをするために、真摯（しんし）に事件に向かっていく青島と仲間たちの物語を、時に熱く、時にユーモアを交えながら描く。
1998年に公開した『踊る大捜査線 THE MOVIE』が興行収入100億円超えのメガヒットを記録し、2003年公開の映画第2弾『踊る大捜査線 THE MOVIE2 レインボーブリッジを封鎖せよ！』は興行収入173億円を超え、公開から22年の間、実写日本映画No.1の座に君臨した。これまでに公開した映画シリーズ８作品の累計興行収入は524.1億円、累計動員数386万人を超え、長きにわたって日本のエンターテインメント界で存在感を放ってきた。そして映画『踊る大捜査線 THE FINAL 新たなる希望』（2012年）の公開から14年を迎えたタイミングの本日9月16日(水)、公開に合わせて連続ドラマ全11話を5夜連続で放送することが決まった。
■連続ドラマ『踊る大捜査線』放送スケジュール一覧
9月21日（月） 24時45分～ 第1話
9月21日（月） 26時15分～ 第2話
9月22日（火） 24時45分～ 第3話
9月22日（火） 25時45分～ 第4話
9月23日（水） 24時45分～ 第5話
9月23日（水） 25時45分～ 第6話
9月23日（水） 26時45分～ 第7話
9月24日（木） 25時00分～ 第8話
9月24日（木） 26時00分～ 第９話
9月25日（金） 24時45分～ 第10話
9月25日（金） 25時45分～ 第11話