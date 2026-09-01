『聖なる犯罪者』（2019）のヤン・コマサ監督による新作映画『HEEL／ヒール』が、2026年11月27日より新宿ピカデリー、ヒューマントラストシネマ有楽町ほか全国で公開されることが決定した。あわせて、ティザービジュアルが公開されている。2025年トロント国際映画祭でワールドプレミアを迎えた異色の心理スリラーだ。

主人公は、ドラッグ、パーティー、暴力に明け暮れる19歳の青年トミー。ある夜、仲間たちと別れた直後に何者かに誘拐され、人里離れた一軒家の地下室で目を覚ます。首には犬のような首輪が嵌められ、鎖でつながれていた。

その家で暮らしているのは、物腰の柔らかな父クリス、心に深い傷を抱える母キャスリン、そして幼い息子ジョナサン。謎めいた夫婦は、罰と褒美を使い分けながら、トミーを“いい子”に更生させようとする。異様な「再教育」が進むにつれ、やがて誘拐犯と被害者という境界すら曖昧になり、歪んだ共同生活は奇妙な“家族”の形を帯びていく。

© 2025 Skopia Film Sp. z o.o., RPC Good Boy Limited, Venatu Capital Ltd, Canal+ Polska S.A., TVN S.A., WFDiF, All Rights Reserved.

一家の父クリス役を演じるのは、Netflixドラマ「アドレセンス」などで知られるスティーヴン・グレアム。母キャスリン役には『To Leslie トゥ・レスリー』（2022）のアンドレア・ライズボロー、トミー役には『1917 命をかけた伝令』（2019）のアンソン・ブーン、息子ジョナサン役にはキット・ラクセンが名を連ねる。

監督を務めるのは、『聖なる犯罪者』で第92回アカデミー賞国際長編映画賞にノミネートされたポーランドの映画監督ヤン・コマサ。プロデューサーには、『EO イーオー』（2022）などで知られるポーランド映画界の巨匠イエジー・スコリモフスキと、長年にわたって『ラストエンペラー』（1987）や『戦場のメリークリスマス』（1983）など数多くの作品を送り出したジェレミー・トーマスが名を連ねた。

タイトルの「HEEL」には、「悪党」「卑劣な人」といった意味のほか、犬の服従訓練で飼い主のそばについて歩くよう命じる号令としての意味もあるという。“悪党”である青年が犬のように躾けられていくという、本作の物語を象徴するダブルミーニングだ。

『時計じかけのオレンジ』（1971）を彷彿とさせる異様な再教育を通じて、人は変われるのか、愛と支配はどこで分かれるのかを問いかける本作。善悪や“正しさ”の境界を揺さぶる、危険な家族の寓話となりそうだ。

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映画『HEEL／ヒール』は2026年11月27日、新宿ピカデリー、ヒューマントラストシネマ有楽町ほか全国公開。