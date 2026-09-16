テレ朝、水谷豊は「現在は復帰」『相棒』予定通り放送へ 伊達みきお休養中の番組対応にも言及
テレビ朝日が16日、2026年10月改編の説明会を開催した。今秋には、水谷豊主演の人気シリーズ『相棒 Season25』がスタート予定で、質疑応答では一部で報じられた水谷の体調についても言及があった。
【写真】『相棒』シーズン25、今秋開幕！ “右京”水谷豊×“薫”寺脇康文が“解いてはならない謎（タブー）に挑む
同局はこの春に引き続き“オールターゲット戦略”でファミリー層に加え、あらゆる世代のニーズに応えるタイムテーブルを追求。2年連続で獲得している“全日・ゴールデン・プライム3冠”の流れの一層強化を目指し、新規格や番組内容のリニューアルを行っていくという。
改変率は全日6.9％、ゴールデン17.9％、プライム19.3％。ドラマは世界展開の注目作『眞田十勇士』＆土曜に新枠「サタデードラマ10」を新設。また、人気シリーズ『相棒』や、豪華出演陣の新作などが勢ぞろいする。さらにバラエティでは『火曜の良純孝太郎』が2時間枠への拡大を図り、ゴールデン帯の強化を図る。
テレ朝を代表するドラマといえば、現行連続ドラマ日本最長シリーズの新記録を樹立した『相棒』。この秋、メモリアルシーズンである「Season25」が開幕する。主演を務める水谷豊は、全1465話すべてに出演しており、高野渉プロデューサーは「唯一無二の“相棒ワールド”を作ってくれている」と絶賛する。
そんな水谷については、先日、一部週刊誌で「体調不良で撮影を休んでいる」と報じられていた。質疑応答でこの件に関する質問が飛ぶと、同局は「現在は復帰している」と説明。『相棒 Season25』は予定通り10月21日にスタートするという。
また、質疑応答では、先月28日に脳梗塞のため当面の休養を発表したお笑いコンビ・サンドウィッチマンの伊達みきおについても話が及んだ。
サンドウィッチマンは、同局にて『帰れマンデー見っけ隊!!』『サンドウィッチマン＆芦田愛菜の博士ちゃん』『サンド＆キスマイの気になるマン』の3本のレギュラー番組に出演中。コンテンツ編成局長の寺田伸也氏は「多くの番組でお世話になっておりまして、早い回復を祈っております。そんな中で現状報告できることは少ないのですが、事務所と相談しながら復帰を待っています」と語った。
今後の番組の進行については「富澤（たけし）さんや、これまで出演経験のある芸人さんに協力を仰ぎながら、今まで通り放送を継続していく予定です」と説明した。
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同局はこの春に引き続き“オールターゲット戦略”でファミリー層に加え、あらゆる世代のニーズに応えるタイムテーブルを追求。2年連続で獲得している“全日・ゴールデン・プライム3冠”の流れの一層強化を目指し、新規格や番組内容のリニューアルを行っていくという。
テレ朝を代表するドラマといえば、現行連続ドラマ日本最長シリーズの新記録を樹立した『相棒』。この秋、メモリアルシーズンである「Season25」が開幕する。主演を務める水谷豊は、全1465話すべてに出演しており、高野渉プロデューサーは「唯一無二の“相棒ワールド”を作ってくれている」と絶賛する。
そんな水谷については、先日、一部週刊誌で「体調不良で撮影を休んでいる」と報じられていた。質疑応答でこの件に関する質問が飛ぶと、同局は「現在は復帰している」と説明。『相棒 Season25』は予定通り10月21日にスタートするという。
また、質疑応答では、先月28日に脳梗塞のため当面の休養を発表したお笑いコンビ・サンドウィッチマンの伊達みきおについても話が及んだ。
サンドウィッチマンは、同局にて『帰れマンデー見っけ隊!!』『サンドウィッチマン＆芦田愛菜の博士ちゃん』『サンド＆キスマイの気になるマン』の3本のレギュラー番組に出演中。コンテンツ編成局長の寺田伸也氏は「多くの番組でお世話になっておりまして、早い回復を祈っております。そんな中で現状報告できることは少ないのですが、事務所と相談しながら復帰を待っています」と語った。
今後の番組の進行については「富澤（たけし）さんや、これまで出演経験のある芸人さんに協力を仰ぎながら、今まで通り放送を継続していく予定です」と説明した。