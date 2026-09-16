タイガースのケビン・マクゴニグルとの一騎打ちになりそうだ

ブルージェイズの岡本和真内野手が、日本人として4人目となる新人王を獲得する可能性は……。ブルージェイズのジョン・シュナイダー監督が15日（日本時間16日）に「カズはうちのチームの選手だからひいき目になってしまうかもしれないが、カズとマクゴニグルの一騎打ちになるだろう」と予想した。

巨人からポスティング・システムを利用してブルージェイズに加入した岡本は1年目の今季、14日（同15日）時点で打率.236、33本塁打、88打点をマーク。本塁打はリーグ5位、打点は同7位、新人としては両部門ともリーグ1位という活躍でチームの攻撃陣をけん引している。

一方、タイガースの22歳のケビン・マクゴニグル内野手は「1番・遊撃手」としてレギュラーに定着。14日（同15日）時点で、打率.273、17本塁打、65打点、12盗塁を記録。走攻守での貢献度が高いことから、米メディアの間では、ア・リーグの新人王最有力候補に挙げられている。

米データサイト「ファングラフス」によると、選手がチームの勝利にどれだけ貢献したかを表す総合指標WARでは3拍子そろったマクゴニグルが5.0であるのに対し、岡本は3.0と差がついている。

シュナイダー監督は「（マクゴニグルは）若くて全てをこなすことができるすばらしい選手。ただ、私は少し伝統的なものの見方をするタイプ。1年目で30本塁打、100打点ペースを記録するのはとても印象的だ」との見解を示し、岡本支持を表明した。その一方で、マクゴニグルが22歳と若い点に着目。「（岡本は）30歳であるということがマイナーから上がってきた若い選手相手に少し不利に働くかもしれない」とも指摘した。

岡本は巨人の先輩である松井秀喜氏が2004年に記録したシーズン自己最多31本塁打を抜くと、カブスの鈴木誠也外野手が保持していた日本人右打者の最多32本も更新するなど、様々な記録を打ち立てている。ア・リーグの新人王争いは、ホワイトソックスの村上宗隆内野手を含め、ハイレベルな戦いが繰り広げられている。過去の日本人選手では、2000年の佐々木主浩（マリナーズ）、2001年のイチロー（マリナーズ）、2018年の大谷翔平（エンゼルス）が新人王を獲得している。（Full-Count編集部）