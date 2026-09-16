◇インターリーグ メッツ5-7オリオールズ（2026年9月15日 ニューヨーク）

メッツの千賀滉大投手（33）は15日（日本時間16日）、本拠でのオリオールズ戦で3－2とリードした9回から4番手として登板。1死から昨季まで同僚だったアロンソに同点の36号ソロを許し、8セーブ目を挙げることはできなかった。リリーフに配置転換後は7度のセーブ機会をすべて成功させていた千賀にとって初めてのセーブ失敗。試合は延長11回、オリオールズが勝利を収めた。

メジャー移籍初年度の23年から3年間、チームメイトだった元主砲に手痛い一発を許した。カウント2－0から甘く入ったフォークボールを左翼に運ばれ「絶対長打はダメと思って投げて打たれた。シチュエーション、場面はもちろん理解している中で打たれた」と悔しさを隠さなかった。

メッツ時代に通算264本塁打を放ったアロンソは昨オフ、FAでオリオールズに移籍。シティフィールドに相手チームの選手として初めて戻ってきた今シリーズでは、その一挙一動に大歓声が浴びせられた。その様子は「ピッチコムが聞こえないくらい声援が凄かったので、だから本当にスターだなと」と千賀も感心したほどだった。

アロンソにとっては、メジャーデビューから7年間を過ごした思い出の球場で放った通算300号本塁打。アロンソはメモリアル弾の後、メッツファンの歓声に応え、敵地の選手としては異例のカーテンコールまで行った。引き立て役になってしまった形の千賀は「（大歓声は）ピート（アロンソ）以外ならちょっとビックリするけど、ピートならって思える。それくらい彼は愛されていた。だからこそ打たれたくなかったと思います」と最後まで反省の弁を続けた。（ニューヨーク・杉浦大介通信員）