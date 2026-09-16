ドジャースが14年連続のポストシーズン進出決定

ドジャースは14日（日本時間15日）、敵地で行われたレッズ戦に4-1で勝利。14年連続となるポストシーズン（PS）進出を決めた。決定直後、MLB公式SNSが投稿した祝福画像に対し、“主役級”の扱いを受けたのがドジャース・大谷翔平投手だった。

勝利からわずか1分後、MLB公式X（旧ツイッター）は「14シーズン連続で、ドジャースがポストシーズン進出決定！」と題して1枚の画像を投稿。ムーキー・ベッツ内野手やフレディ・フリーマン内野手、山本由伸投手らが並ぶなか、中央には笑顔を浮かべる大谷の姿が大きく描かれていた。

大谷は右腕や左膝の痛みに苦しみ、右前腕の違和感で負傷者リストに入っている。今回の敵地遠征には帯同していないが、二刀流で活躍した偉才に対してのリスペクトからか、MLB公式は中央に配置。ファンからは祝福と復帰を願うコメントが相次いだ

「センターには大谷さん早く良くなぁれ」

「大谷さんが戻って来る日がますます楽しみです」

「大谷くんPS進出決定おめでとう活躍楽しみにしてるよー」

「大谷がいないと寂しいのでポストシーズンは帰ってきてください」

「大谷さんの復活を待つ」

「ILなうやけど大谷さんがMLB公式ポストにしっかり載ってるのは嬉しい」

デーブ・ロバーツ監督の就任以来、11年連続で全シーズンPS進出を果たし、常勝軍団の強さを示したドジャース。10月に開幕するポストシーズンではワールドシリーズ3連覇が期待される。そのためには、大谷の復活が必要不可欠になるだろう。（Full-Count編集部）