あわや正面衝突の大事故に

NEXCO中日本 金沢支社は2026年9月10日、公式SNSを更新。逆走事故の瞬間を映した動画を公開しました。



一体何があったのでしょうか。

動画は北陸道の本線を映した道路カメラによる記録映像です。撮影日時は不明ですが、2車線の本線で、周囲に見える景色などから、石川県小松市の安宅PA／SIC～小松IC間の下り線と予想できます。

【動画】「ええぇぇ…」 これが「北陸道で発生した逆走事故の瞬間」です！ 動画で見る

映像開始時、本線は比較的スムーズに流れているものの、下り線の路肩には黒い軽ワゴンが停車しています。故障でしょうか。

そのすぐ横を大型トラックが通過していきます。トラックは路肩の軽ワゴンを十分に避けるために追い越し車線へと進路変更し、軽ワゴンの側方を通過後、再び走行車線に戻りました。

この大型トラックが通過後、軽ワゴンは右ウインカーを点灯させました。本線に戻るのでしょうか。しかしこの直後、思いもよらぬ行動に出ます。

なんと、ハンドルを目一杯切り、軽ワゴンはその場でUターンを始めました。もちろん上り線は中央分離帯で区切られているため、上り線に移動しようとしても不可能です。

そのまま追い越し車線側に移動しました。するとこのとき、すでに後続の中型トラックが迫ってきています。トラックはギリギリのところで軽ワゴンをかわしました。あわや正面衝突するところでした。

もし正面衝突していたならば、トラックと軽ワゴンもろとも、重傷程度のケガでは済まなかったかもしれません。

そうした危険に遭遇しながらもなお、軽ワゴンは違和感を覚えなかったのか、逆走を開始。そして映像は終わります。

NEXCO中日本は投稿で、「E8 北陸道 において、逆走事象や逆走事故が多発しています」としたうえで、逆走車の特徴について、「追越車線を走行する傾向があります」としています。

では、なぜ逆走車は追い越し車線を走行するのでしょうか。

逆走車の多くは、過去の事例で逆走したドライバーが「どこから乗ったのかわからない」「入口かと思った」「周囲が逆向きで走っていて、おかしいと思った」「対面通行だと思った」などと話している通り、自らが逆走しているという認識がありません。

そのため、逆走する際は左側通行の原則に基づいているため、順走車からすると「追い越し車線」になってしまうわけです。

NEXCO中日本は投稿の最後で、「前方がよく見えるよう車間距離を十分確保し、安全な速度で走行してください また、逆走車情報を見聞きされたら、速度を落として走行車線を走行してください」と警鐘を鳴らしています。

※ ※ ※

逆走車を見つけたら、まずは十分減速してハザードを点灯させて左に寄り、衝突の回避に専念しましょう。

その後すぐに110番や道路緊急ダイヤル「＃9910」、最寄りの非常電話での通報が必要です。

もし通報がなければ、逆走車がさらに先を走ってしまい、事故のリスクが非常に高まるため、一刻も早い通報が大切です。

なお通報があれば、交通機動隊や高速パトロールカーの緊急出動に加え、道路情報版に「逆走車有」などと表示されるほか、ハイウェイラジオなどでも通行しているクルマに対し、注意を呼びかけます。

また、逆走車が走行中、あるいは走行を続けると予測される区間を通行止めにする規制も実施されます。

高速道路でこうした表示や案内を見かけたら、まずは前方に十分注意し、衝突を避ける行動を取りましょう。