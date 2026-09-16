【大相撲】霧島〝序盤の１敗〟で綱取り黄信号 「横綱乱造」避けたい角界からのプレッシャーも
早くも暗雲だ。大相撲秋場所３日目（１５日、東京・両国国技館）、綱取りに挑む大関霧島（３０＝音羽山）が幕内高安（３６＝田子ノ浦）の引き落としに屈して土がついた。取組後は「足が全く前に出なかった。明日から頑張ります」と気持ちの切り替えを強調したが、九重審判長（元大関千代大海）は「５日目までは１敗で抑えておかないと」と注文をつけた。
先場所は優勝決定戦に残ったとはいえ、１２勝どまり。横綱昇進への〝起点〟とするには、物足りない成績に終わった。浅香山審判部長（元大関魁皇）は今場所での綱取りの条件として「ただ優勝するだけではなく、成績も相撲内容も必要」とレベルの高い結果を求めている。この日の黒星で、全勝Ｖの可能性が消滅。これ以上負けるようであれば、賜杯を抱いても肝心の綱取りムードがしぼみかねない。
実際、角界内では新たな横綱誕生に対する慎重論も少なくない。親方衆の間では「昨年だけで２人（豊昇龍、大の里）も横綱に上がっている。１年もたたないうちに安易に３人目をつくれば〝乱造〟と言われる」「（霧島は）全勝か１４勝するぐらいでなければ『レベルが高い』とは言えないと思う」などの意見が相次いでいる。
先に横綱となった豊昇龍（立浪）は昇進後に優勝がなく、大の里（二所ノ関）も賜杯から遠ざかっているのが現状。綱の権威が揺らぎつつある中で、霧島は誰もが認める結果を残すことができるのか。早くも正念場を迎えた格好だ。