実写映画『ルックバック』入プレ第2弾、作中漫画「メタルパレード」完成版収録の豪華冊子を配布
藤本タツキの同名漫画を是枝裕和監督が実写映画化した『ルックバック』の第2弾入場者プレゼントとして、全64ページの小冊子「Special Booklet Volume1」が、9月18日から配布されることが決定した。劇中で主人公の藤野と京本が共同制作した漫画「メタルパレード」の完成版41ページをはじめ、藤本と是枝監督による創作談義などが収録される。
【動画】実写映画『ルックバック』本予告映像
9月11日に全国公開された本作は、自信家で漫画に打ち込む小学4年生の藤野と、不登校ながら圧倒的な画力を持つ同級生・京本が、漫画を通して心を通わせていく物語。藤野を出口夏希、京本を蒔田彩珠が演じ、是枝監督が監督・脚本・編集を手がけた。
「第83回ベネチア国際映画祭」のコンペティション部門に正式出品され、監督とキャストがレッドカーペットや公式上映に参加したことでも注目を集めた。公開初週の3日間では、興行収入1億4412万6160円、観客動員9万6605人を記録している。
第2弾入場者プレゼントとなる「Special Booklet Volume1」の表紙を飾るのは、藤野と京本の屈託のない笑顔。原作者の藤本氏と是枝監督が、劇場用パンフレットとは異なるテーマで語り合った「創作談義編」のほか、是枝監督と出口、是枝監督と蒔田による計3本の特別対談が収められる。
さらに、劇中で藤野がキャラクターと物語を、京本が背景を担当し、「藤野キョウ」のペンネームで初めて「週刊少年ジャンプ」に投稿した読切漫画「メタルパレード」の完成版を、41ページにわたって収録する。
原作漫画では、タイトルが記された1ページ目と、受賞ページに掲載されたあらすじのみが描かれていた「メタルパレード」。実写映画化にあたり、劇中に登場する漫画として、ネーム、下書き、完成原稿まで実際に制作された。
原作は『ルックバック』の藤本タツキ、物語は『ルックバック』の担当編集・林士平が代表を務めるミックスグリーンが担当。作画は劇中に登場する４コマ漫画も手がけた、漫画家・西村野道が担当している。小冊子には制作過程の解説に加え、藤野キョウによるそのほかの読切作品「海のある町々」「セミ人間」「もぐら少年」の一部解説も掲載される。
「Special Booklet Volume1」は9月18日から、通常上映、Dolby Cinema、Dolby Atmosの各上映で共通して配布。1回の鑑賞につき1人1冊で、数量限定のため、なくなり次第終了となる。
なお、現在配布されている第1弾入場者プレゼント「藤本タツキ描き下ろしA5ビジュアルカード」は、9月17日までの配布を予定している。こちらも数量限定で、なくなり次第終了となる。
【動画】実写映画『ルックバック』本予告映像
9月11日に全国公開された本作は、自信家で漫画に打ち込む小学4年生の藤野と、不登校ながら圧倒的な画力を持つ同級生・京本が、漫画を通して心を通わせていく物語。藤野を出口夏希、京本を蒔田彩珠が演じ、是枝監督が監督・脚本・編集を手がけた。
第2弾入場者プレゼントとなる「Special Booklet Volume1」の表紙を飾るのは、藤野と京本の屈託のない笑顔。原作者の藤本氏と是枝監督が、劇場用パンフレットとは異なるテーマで語り合った「創作談義編」のほか、是枝監督と出口、是枝監督と蒔田による計3本の特別対談が収められる。
さらに、劇中で藤野がキャラクターと物語を、京本が背景を担当し、「藤野キョウ」のペンネームで初めて「週刊少年ジャンプ」に投稿した読切漫画「メタルパレード」の完成版を、41ページにわたって収録する。
原作漫画では、タイトルが記された1ページ目と、受賞ページに掲載されたあらすじのみが描かれていた「メタルパレード」。実写映画化にあたり、劇中に登場する漫画として、ネーム、下書き、完成原稿まで実際に制作された。
原作は『ルックバック』の藤本タツキ、物語は『ルックバック』の担当編集・林士平が代表を務めるミックスグリーンが担当。作画は劇中に登場する４コマ漫画も手がけた、漫画家・西村野道が担当している。小冊子には制作過程の解説に加え、藤野キョウによるそのほかの読切作品「海のある町々」「セミ人間」「もぐら少年」の一部解説も掲載される。
「Special Booklet Volume1」は9月18日から、通常上映、Dolby Cinema、Dolby Atmosの各上映で共通して配布。1回の鑑賞につき1人1冊で、数量限定のため、なくなり次第終了となる。
なお、現在配布されている第1弾入場者プレゼント「藤本タツキ描き下ろしA5ビジュアルカード」は、9月17日までの配布を予定している。こちらも数量限定で、なくなり次第終了となる。