イングランド・プレミアリーグで日本代表ＧＫ鈴木彩艶の所属するアストンビラが元スペイン代表ＤＦセルヒオラモスの獲得に乗り出したと、スペインメディア「ＦＩＣＨＡＪＥＳ・ＮＥＴ」が報じた。

今季欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）にも出場するアストンビラはここまでプレミアリーグ１分け３敗の未勝利で降格圏となる１９位に低迷している。しかも１２日のノッティンガム・フォレスト戦でＤＦパウ・トーレスとＤＦイアン・マートセンが負傷し、離脱することになったため、現在フリーエージェントのセルヒオラモスに白羽の矢を立てた。

同メディアは「この状況を受け、ウナイ・エメリ監督は早急な解決策を模索している。フリーのセルヒオラモスは登録枠に空きがあれば加入することができる」とし「報道によると、交渉が最終段階に近づいている。クラブ側はまだ合意を発表していないが、来週にもメディカルチェックが実施される可能性がある」と伝えた。

セルヒオラモスは昨年２月にメキシコ１部モンテレイに加入し、クラブＷ杯を含め公式戦３４試合で８得点をマークするも同年１２月に退団して以降、所属なしの状態が続いている。同メディアは「セルヒオラモスの獲得はセンターバック陣の選択肢を増やすことになるだろう。移籍金も発生しない」とし「合意に至り、メディカルチェックに合格すれば４０歳にしてプレミアリーグでの初挑戦を始めることになる」と指摘した。