バレーボールのアジア“ナンバー1”を決める「アジア選手権2026」で優勝し、2028年ロス五輪の出場権を獲得した男子日本代表が14日、都内で会見を行い、ロラン・ティリ監督やキャプテン石川祐希（30）、今大会MVPの髙橋藍（25）ら選手14人全員が登壇。優勝から一夜明けた今の心境などを語った。

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石川は「優勝することができてほっとしてます」と安堵の表情を見せて「あのメダルにかかる試合をこのチームでできたっていうところは一つ大きな経験だというふうに思ってます」と語った。

「ロサンゼルスオリンピックの出場権を獲得して、僕たちのゴールはここではないですしオリンピックでメダルを取るところということが最終目標なので、その目標達成できるように、今のままではまだまだ力不足。また成長した姿を今後目標としてやっていきたい」と力強く口にした。

髙橋は「アジア選手権でロスの切符を獲得できたことは非常に大きなことだと思ってますし、常にメダルだけを考えて頑張っていきたい」と気持ちを引き締めていた。

大会MVPを獲得するなど今季を振り返って「昨シーズンの世界選手権のところで自分自身は思い通りのプレーができなかったっていう悔しさがあったので、そこから考えて自分自身攻撃の決定率だったり、そういった部分をこだわってやってきてましたし、チームの全員の支えがあってのパフォーマンスに繋がってるので、本当にいい状態で（ボールを）出してもらうことが多かったので、そういった部分も繋がって、非常に良いパフォーマンスを今シーズンは出せたんじゃないかなと思ってます」と話した。

2年後のロス五輪に指揮官は「本当にリスタートではなく、この継続が大事というふうに考えておりまして、もちろんこのメンバーでやっていきたいってのももちろんですが新しいプレーヤーは何人か加えても2年間の準備になるかとは思います」と口にした監督。

「本当に今回このチームで生まれたその自信っていうのを、この先もキープしていって、何人もの選手がオリンピックでメダルを取りたいっていうふうに発言していたと思うんですけれども、メダルを取りたいのであれば、同じチームが全ての試合に出て、全ての経験を一緒に重ねていって、そしてイタリアだったり、ブルガリアだったり、トルコだったり、アメリカ、こういう国に勝っていかないと、オリンピックではメダルは取れません。なので、この継続して同じチームで同じ試合に出て、同じ勝利を重ねていくということが、そのメダルに繋がる秘訣だというふうには考えております」と熱く語った。

【登壇選手コメント】

◆石川祐希（30）/キャプテン

「アジア選手権で優勝することができてほっとしてますし、あのメダルにかかる試合をこのチームでできたっていうところは一つ大きな経験だというふうに思ってます」

◆深津英臣（36）

「パフォーマンスが少し落ちてしまったところがあったので、もう1回自分で整理をしてそれを強化していくことで、本当に大事なメダルをかかった大事な試合のときに力をちゃんと発揮できるように準備をしていきたい」

◆河東祐大（28）

「2年後のオリンピックではセッターはポジション争いがすごい激しいですので、メンバーに食い込めるように日々精進していきたい」

◆西田有志（26）

「オリンピック出場を決められたことは非常に嬉しく思いますし2年後のロスはメダルを取るっていうことは、やはり1日の積み重ねで顔もあると思うので、また新しいシーズンが始まると思いそれを積み重ねていきたい」

◆宮浦健人（27）

「ロス五輪まで2年間あるので、個人としてはもっともっと成長できる部分があると思うので成長して2年後このチームのために貢献できるような選手になりたい」

◆大塚達宣（25）

「オリンピックが決まったということでこれからの2年間で、チームとしてはいろいろ幅を持ってオリンピックまでの時間を過ごすことはできると思いますけど、僕自身にとっては毎日本当に1日1日を大切にして全力を尽くして自分を高めるっていうことを考えてやることはもう変わらないと思うので、そこだけを考えてこれからやっていきたい」

◆富田将馬（29）

「個人としてさらに成長してチームの勝利だったり、一点に貢献できる選手になっていきたい」

◆髙橋藍（25）/大会MVP

「アジア選手権でロスの切符を獲得できたことは非常に大きなことだと思ってますし、常にメダルだけを考えて頑張っていきたい」

◆山内晶大（32）

「残り2年という短い期間かもしれませんが何が必要なのかっていうのを考えて、自分自身スキルアップしていきたい」

◆小野寺太志（30）

「コンディションですごいチームにも迷惑をかけたので、まずは体調面でも、体の面でもしっかりと整えるところから始めたい」

◆西本圭吾（27）

「新たなこの代表シーズンでとても成長することができたなと思ってます。コートに立つことができなかったので、なかなかそこを次コートに立ってチーム勝利貢献できるように自分に足りないところをしっかり見つめ直してより成長したい」

◆エバデダン ラリー（26）

「個人としてはロスに向けて、ミドルブロッカーの本当に変わらなければいけないところが、たくさん見つかってると思うので、そこに向けて一緒に取り組んでいきたい」

◆小川智大（30）

「今シーズンたくさんの応援ありがとうございました。毎日しっかり練習して頑張っていきたい」

◆山本智大（31）

「昨日の試合では選手だけじゃなくて選手スタッフ全員で勝ち取ったロスの切符だと思ってます。これからも切磋琢磨してこの日本の強いチームを作り上げていけるように頑張っていきたい」



【男子日本代表 結果】

■予選ラウンド

9月4日（金）〇3ー1 オマーン

9月6日（日）〇3ー0 バーレーン

9月8日（火）〇3ー0 オーストラリア

■準々決勝

9月10日（木）

オーストラリア 3ー0 タイ

韓国 3ー1 中国

11日（金）

イラン 3ー1台湾

日本 3ー0 インド

■準決勝

9月12日（土）

イラン 3ー1 オーストラリア

日本 3ー0 韓国

■3位決定戦

9月13日（日）

韓国 3ー2 オーストラリア

■決勝

9月13日（日）

日本 3ー0 イラン

【今後の予定】

アジア大会男子 9月27日～10月3日：愛知