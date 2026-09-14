本当に関与せず!? ハーランドV弾を巡り議論紛糾！マンU“当事者”は不満爆発「こんなミスを犯すなんて許せない」
現地９月13日に開催されたプレミアリーグ第４節で、マンチェスター・ユナイテッドが、マンチェスター・シティとホームで対戦した。
23分に相手のフィル・フォーデンが、ブルーノ・フェルナンデスへの報復行為により、一発退場。数的有利となり、押し込むも均衡を破れずにいると、60分にアーリング・ハーランドに被弾し、そのまま０－１で宿敵に敗れた。
ハーランドの得点は当初、オフサイドでノーゴールだったが、VARチェックで判定が変わった。ただ、リサンドロ・マルティネスが止めにかかったエンソ・フェルナンデスが、オフサイドポジションで攻撃に関与したようにも映る。
議論が紛糾するなか、マルティネスは試合後、英衛星放送『Sky Sports』のインタビューで「（E・フェルナンデスは）オフサイドだった」と主張。不満を爆発させた。
「彼はそこにいたんだ！僕の前にいたから、僕は彼の方へ行った。だからこそ、ハーランドが後ろでフリーになっていたんだ。冷静でありたいが、とても難しい。毎シーズン、審判団が我々のクラブに来て、１時間もかけてルールを説明し、その説明にはとても自信満々だった。それなのに、プレミアリーグで５、６人の審判がこんなミスを犯すなんて許せない。この不当な判定を抱えたまま、帰らなければならない」
ストレスを溜め込む28歳のアルゼンチン代表DFは、「もしエンソがいなかったらハーランドをマークしていたか？」と問われ、「間違いなくしていた。それだけの話だ」と答えた。ユナイテッドからしてみれば、全く納得のいかない判定となった。
なお、プレミアリーグ公式は「VARは、オフサイドを理由にゴール無効とした主審の判定を確認し、ハーランドがオンサイドの位置にいたと判断して、ゴールを認めるよう勧告した。またVARは、フェルナンデスがオフサイドの位置にいたものの、ボールには触れていなかったとも判断した」と説明した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】オフサイドかと思いきや…マンUは判定に激怒のハーランド弾
23分に相手のフィル・フォーデンが、ブルーノ・フェルナンデスへの報復行為により、一発退場。数的有利となり、押し込むも均衡を破れずにいると、60分にアーリング・ハーランドに被弾し、そのまま０－１で宿敵に敗れた。
ハーランドの得点は当初、オフサイドでノーゴールだったが、VARチェックで判定が変わった。ただ、リサンドロ・マルティネスが止めにかかったエンソ・フェルナンデスが、オフサイドポジションで攻撃に関与したようにも映る。
議論が紛糾するなか、マルティネスは試合後、英衛星放送『Sky Sports』のインタビューで「（E・フェルナンデスは）オフサイドだった」と主張。不満を爆発させた。
ストレスを溜め込む28歳のアルゼンチン代表DFは、「もしエンソがいなかったらハーランドをマークしていたか？」と問われ、「間違いなくしていた。それだけの話だ」と答えた。ユナイテッドからしてみれば、全く納得のいかない判定となった。
なお、プレミアリーグ公式は「VARは、オフサイドを理由にゴール無効とした主審の判定を確認し、ハーランドがオンサイドの位置にいたと判断して、ゴールを認めるよう勧告した。またVARは、フェルナンデスがオフサイドの位置にいたものの、ボールには触れていなかったとも判断した」と説明した。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】オフサイドかと思いきや…マンUは判定に激怒のハーランド弾