ＭＬＢのシーズンも最終盤に差し掛かり、各選手の去就に関する報道も過熱している。カブスでは今季限りで５年総額８５００万ドル（約１３６億円）を満了し、オフにＦＡとなる見込みの鈴木誠也外野手（３２）が来季も残留する見通しだという。

米スポーツサイト「ブリーチャーリポート」によると、カブスはＦＡとなる選手の中で外野手の鈴木とハップ、捕手のケリーの３人が残留候補。「２人の外野手のうち１人は残留させるものの、両方を残すことはない。一方、ケリーを引き留めるために、新たな２年契約を結ぶことになるだろう」と占っている。

これを受け、地元メディア「ＣｈｉＣｉｔｙ ＳＰＯＲＴＳ」は「鈴木の方が攻撃面ではるかに優れており、チームの攻撃の原動力となっていることを考えれば、２人の外野手のどちらを選ぶかは明白だ」とズバリ指摘した。１２日（日本時間１３日）終了時で鈴木は１３１試合に出場して打率２割７分、２４本塁打、８１打点、ＯＰＳ０・８４９。一方のハップは１４３試合で２割１分９厘、２３本塁打、６５打点、０・７３７の成績となっている。

また、今永やボイド、ガウスマンらもＦＡとなることを踏まえ「スター選手２人と再契約し、それ以外の選手は全員放出する見通し」「現在のアクティブロースターのうち、２０２７年シーズン開幕までに半数以上がチームを去る可能性もある」と顔ぶれが大幅に変わると伝えた。

今永は移籍１年目に１５勝を挙げ、今季は２９試合に先発して１０勝１０敗、防御率３・８８。カブスで通算３４勝を収めているが、鈴木との共闘は最後になってしまうのか…。