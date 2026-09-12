【速報】バレー男子日本ロス五輪に王手　韓国を圧倒ストレート勝利　決勝進出アジア王者の連覇へ運命のイラン戦

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優勝すればロサンゼルス五輪出場が決まるバレーボールアジア選手権（福岡・北九州市立総合体育館）。

予選を首位で通過し、前日の準々決勝でインドに快勝した日本は12日、準決勝で韓国と対戦。
第1セットから試合を優位に進め、セットカウント3対0のストレート勝利で決勝進出を決めた。

注目のスターティングメンバーはセッター深津英臣、対角にオポジット西田有志、アウトサイドヒッター石川祐希、髙橋藍、ミドルブロッカー小野寺太志、エバデダン ラリー、リベロには山本智大が入った。

 

第1セット　頼れる主将が躍動

第1セットは、頼れるキャプテン石川祐希がチームをけん引した。

スパイクはもちろん、ブロック、サーブも決めてチームトップタイの7得点。中でも10点目を奪ったシーンが鮮烈だった。リベロ山本智大のスーパーレシーブからセッター深津英臣が綺麗にトスをあげ、石川祐希が韓国コートに強烈な一撃を叩き込んだ。

最後は髙橋藍が押し込んでセットポイントを奪った日本。25対13で第1セットを先取した。

韓国に何もさせなかった第2セット

続く第2セットも第1セットと同じメンバーが先発出場した。

このセットは序盤から日本の勢いが止まらず、7連続得点でスタート。第1セットでは鳴りを潜めていた髙橋藍がチーム最多の6得点。さらに、髙橋藍は伝家の宝刀とも言える「フェイクセット」を決めて会場を沸かせた。

韓国にほとんど何もさせなかった日本が25対11で第2セットを連取。決勝進出まであと1セットとした。

"宿敵"韓国を圧倒　五輪かけイラン戦

第3セットもメンバー変更はなく、同じメンバーが先発出場。序盤、韓国がリードを奪ったが、すぐさま逆転に成功。

このセットもリベロ山本智大のスーパーレシーブを石川祐希の得点につなげるなど、切れ目のない攻撃で韓国を粉砕した。試合を重ねるごとに強さを増す日本は、25対14で第3セットも連取。セットカウント3対0のストレート勝利でロサンゼルス五輪出場へ王手をかけた。

注目の決勝はあす13日、予選2位通過の強敵イランと対戦する。

【日本の得点（上位）】

石川　　15点
髙橋　　14点
西田 　 10点

 

【今大会にエントリーされた全選手】

西田 有志 (26)　2000/01/30
大阪ブルテオン　186cm　オポジット

小野寺 太志 (30)　1996/02/27
サントリーサンバーズ大阪　202cm　ミドルブロッカー

深津 英臣 (36)　1990/06/01
ウルフドッグス名古屋　181cm　セッター

宮浦 健人 (27)　1999/02/22
ウルフドッグス名古屋　190cm　オポジット

大塚 達宣 (25)　2000/11/05
パワーバレー・ミラノ（イタリア）　195cm　アウトサイドヒッター

山内 晶大 (32)　1993/11/30
大阪ブルテオン　204cm　ミドルブロッカー

河東 祐大 (28)　1998/02/07

ジェイテクトSTINGS愛知　175cm　セッター

富田 将馬 (28)　1997/06/20

大阪ブルテオン　190cm　アウトサイドヒッター

髙橋 藍 (25)　2001/09/02

ボクダンカ・LUV・ルブリン（ポーランド）　188cm　アウトサイドヒッター

小川 智大 (30)　1996/07/04

ボクダンカ・LUV・ルブリン（ポーランド）　176cm　リベロ

石川 祐希 (30)　1995/12/11

ジラート・バンク・アンカラ（トルコ）　192cm　アウトサイドヒッター

西本 圭吾 (27)　1998/10/27

広島サンダーズ　188cm　ミドルブロッカー

山本 智大 (31)　1994/11/05

大阪ブルテオン　171cm　リベロ

エバデダン ラリー (26)　2000/08/18

大阪ブルテオン　195cm　ミドルブロッカー