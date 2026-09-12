Netflix週間視聴ランキング（映画）：1位は『ラストマイル』、2位は世界的ヒットの『ウィスパーマン』【8/31/26 - 9/6/26】
動画配信サービス「Netflix」は、週間視聴ランキング（8月31日～9月6日）を発表。日本における映画部門では、2024年に劇場公開され大ヒットした満島ひかり主演の『ラストマイル』が1位を獲得した。
【動画】『ウィスパーマン』予告編
本作は、ブラックフライデー前夜、大手ショッピングサイトから配送された段ボール箱が爆発し、やがて連続爆破事件へと発展していくノンストップサスペンス。満島と岡田将生が共演し、塚原あゆ子が監督、野木亜紀子がオリジナル脚本を手がけた。ドラマ『アンナチュラル』『MIU404』と同じ世界線で展開するシェアード・ユニバース作品としても話題を呼んだ。
2位には、Netflix週間グローバルTOP10の英語映画部門で首位に立った犯罪スリラー『ウィスパーマン』がランクイン。日本でも2週連続でTOP10入りするなど、世界的な人気を見せている。
アレックス・ノースのベストセラー小説を映画化。妻を亡くした後、幼い息子を誘拐されたトム（アダム・スコット）は、疎遠になっていた元刑事の父親（ロバート・デ・ニーロ）に助けを求めるが、事件は父親がかつて刑務所へ送った連続殺人犯とつながっていく。ミシェル・モナハン、ハミッシュ・リンクレイターらも共演している。
■日本の週間視聴ランキングTOP10（8月31日～9月6日）
1：ラストマイル（TOP10入り週数：2）
2：ウィスパーマン（2）
3：アナコンダ4（1）
4：むこうぶちRAW 高レート裏麻雀列伝1 卒業（1）
5：ストロベリームーン 余命半年の恋（1）
6：来る（4）
7：災 劇場版（3）
8：シックスセンス（1）
9：むこうぶちRAW 高レート裏麻雀列伝2 成金 後編（1）
10：2012（1）
【動画】『ウィスパーマン』予告編
本作は、ブラックフライデー前夜、大手ショッピングサイトから配送された段ボール箱が爆発し、やがて連続爆破事件へと発展していくノンストップサスペンス。満島と岡田将生が共演し、塚原あゆ子が監督、野木亜紀子がオリジナル脚本を手がけた。ドラマ『アンナチュラル』『MIU404』と同じ世界線で展開するシェアード・ユニバース作品としても話題を呼んだ。
アレックス・ノースのベストセラー小説を映画化。妻を亡くした後、幼い息子を誘拐されたトム（アダム・スコット）は、疎遠になっていた元刑事の父親（ロバート・デ・ニーロ）に助けを求めるが、事件は父親がかつて刑務所へ送った連続殺人犯とつながっていく。ミシェル・モナハン、ハミッシュ・リンクレイターらも共演している。
■日本の週間視聴ランキングTOP10（8月31日～9月6日）
1：ラストマイル（TOP10入り週数：2）
2：ウィスパーマン（2）
3：アナコンダ4（1）
4：むこうぶちRAW 高レート裏麻雀列伝1 卒業（1）
5：ストロベリームーン 余命半年の恋（1）
6：来る（4）
7：災 劇場版（3）
8：シックスセンス（1）
9：むこうぶちRAW 高レート裏麻雀列伝2 成金 後編（1）
10：2012（1）