「地元で生活している同年代の子らは、まず逆らおうとは思わない。そんなレベルの連中です」――。神奈川県相模原市の農道で高校2年生の清水刹那（せつな）さん（17）が暴行を受け、死亡した事件。神奈川県警は9月11日までに、清水さんと一緒にいた男子中学生（14）への傷害容疑で、16～17歳の少年4人を逮捕した。12日朝に地検へ送検した。

〈画像〉バイクのように改造した自転車にまたがる清水さんと、「誰がこんなモノを…」知人や近隣住民も嘆く花の脇に置かれた避妊具、タバコの吸い殻、開封済みの菓子

事件後には、清水さんの友人らを巻き込んだ別のトラブルも起きていた。地元で少年らはどのような存在だったのか。周辺人物の証言から、その実態を追った。

「同世代はまず逆らおうとは思わない」

「団地の前では、中高生くらいの少年らが駐輪場や駐車場にたむろしていることがよくありました」

そう話すのは、加害者少年グループがよくタムロしていたとされる付近に住む団地の住民だ。団地は暴行事件前に清水さんらが立ち寄っていたとされる場所でもある。

「（未成年と思われる不良っぽい見た目の男の子たちが）バイクのエンジンをふかしたりしていて、少しうるさいなという印象でした。それが事件が起きてから、ピタリと見かけなくなりました」

事件が起きたのは8月22日未明。

清水さんらが乗った2台のバイクは、後方から来た車に追走され、その後、相模原市中央区田名の農道付近で複数の人物から暴行を受けたとみられている。清水さんは24日、頭部打撲による脳挫傷で死亡した。

9月11日、県警は清水さんと現場に一緒にいた男子中学生に暴行を加えたとして、16歳の少年2人と17歳の少年2人を傷害容疑で逮捕した。

少年らの周辺を知る人物はこう語る。

「地元で生活している同年代の子らは、まず逆らおうとは思わない、そんなレベルの連中です。普段から複数人でつるんでいて、強気な態度をとっていました」

別の地元関係者も、少年らについてこう話す。

「難癖をつけて相手をボコボコにしたり、その後にお金を要求したりするようなことがあったと聞いています。地元の同年代からすれば、目をつけられたくない相手だったと思います」

実際、今回被害に遭った14歳の男子生徒も、集英社オンラインのこれまでの取材に、暴行の最中に金銭を要求されたと証言している。

「『お前、お金いくらあるの？』と言われました。『数千円しかない』と答えると、『てめえに何ができるんだよ』とド突つかれました」

さらに暴行後には、「警察にしゃべったらどうなるかわかるよな？」と脅されたという。

事件後にもトラブル…少年3人は別の監禁事件で逮捕

そして清水さんの死亡後、事件に関係した人物を特定しようとする動きがSNS上で広がると、新たなトラブルが起きた。

少年らを知る人物が話す。

「清水さんの友人が、少年らの情報をネットに流したと疑われたんです。それに腹を立てて、数人がその友人を探していたそうです。

その友人の関係者の一人の子が『お前来いよ』とグループに言われ、断りきれずに『わかった』と車に乗ったと聞いています。その件で警察に逮捕されたと聞いています」（同）

今回傷害容疑で逮捕された4人のうち3人は、別の監禁事件ですでに逮捕されていたという。警察の捜査が進むにつれ、少年らの周辺にも動揺が広がっていった。

「普段は強気な連中でしたが、中には周囲に『どうしよう』と相談している人間もいたと聞きました。出頭しようとしているという話が漏れてきたこともありました。逮捕されたと聞いて地元ではホッとした人は多いと思います」（地元関係者）

県警は4人が清水さんへの暴行にも関わったとみて、死亡に至った経緯について捜査を続けている。

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取材・文／集英社オンライン編集部ニュース班