ダイアナ妃の“リベンジドレス”がオークションに出品予定 予想落札価格は数千万円
ダイアナ妃の“リベンジドレス”として知られる黒いオフショルダーのドレスが、12月にニューヨークで、オークションに出品されることが分かった。このドレスは、ダイアナ妃が生前にチャリティオークションに出品しており、30年ぶり2度目のオークションとなる。
【写真】伝説のリベンジドレスをまとったダイアナ妃、ドラマで再現したエリザベス・デビッキ
このドレスは、ギリシャ人デザイナーのクリスティーナ・スタンボリアンが手掛けたもので、1994年6月、当時皇太子だったチャールズ国王がテレビインタビューで不倫を認めた日に、ダイアナ妃がヴァニティ・フェア主催のチャリティガラで身につけた。
膝上丈のスカートと両肩があらわになったデザインがセンセーショナルで、真珠とサファイアのチョーカーを合わせた美しい装いは評判を呼び、皇太子の不倫告白をしのぐニュースとなった。
ダイアナ妃の人生を彩るドレスの1つとして広く記憶され、Netflixドラマ『ザ・クラウン』でも再現された。ダイアナ妃を演じエリザベス・デビッキは、「ダイアナ妃がこうも興味深く、アイコニックなのは、彼女のファッションの選択が、プライベートを物語っているからです。それは王族らしからぬことで、慣習に逆らうことだったゆえ、人々を魅了したのです」とドラマの記者会見で述べていた。
Page Sixによると、ダイアナ妃が亡くなる直前の1997年7月にオークションに出品した際は、3万9098ポンド（現在のレートで約814万）で落札されたそうだが、12月のオークションでは、予想落札価格を15万ドル～30万ドル（約2304万円～約4687万円）とみているそうだ。
【写真】伝説のリベンジドレスをまとったダイアナ妃、ドラマで再現したエリザベス・デビッキ
このドレスは、ギリシャ人デザイナーのクリスティーナ・スタンボリアンが手掛けたもので、1994年6月、当時皇太子だったチャールズ国王がテレビインタビューで不倫を認めた日に、ダイアナ妃がヴァニティ・フェア主催のチャリティガラで身につけた。
ダイアナ妃の人生を彩るドレスの1つとして広く記憶され、Netflixドラマ『ザ・クラウン』でも再現された。ダイアナ妃を演じエリザベス・デビッキは、「ダイアナ妃がこうも興味深く、アイコニックなのは、彼女のファッションの選択が、プライベートを物語っているからです。それは王族らしからぬことで、慣習に逆らうことだったゆえ、人々を魅了したのです」とドラマの記者会見で述べていた。
Page Sixによると、ダイアナ妃が亡くなる直前の1997年7月にオークションに出品した際は、3万9098ポンド（現在のレートで約814万）で落札されたそうだが、12月のオークションでは、予想落札価格を15万ドル～30万ドル（約2304万円～約4687万円）とみているそうだ。