元HKT48グラビア美女26歳、透明感を誇る“ミルキーボディ”あらわ デジタル写真集
『SPA!デジタル写真集 長野雅「ミルキーボディ」』が好評発売中。このたび、誌面カットが解禁された。
【写真】元HKT48グラビア美女26歳がスタイル抜群！ 美ボディさく裂のグラビアカット
長野雅は、1999年愛知県生まれ。2018年に、HKT48の5期生としてデビュー。2023年の8月に同グループを卒業。その後、2025年にアイドルグループ「イイトコドリ」に加入し、翌年脱退。以降、グラビア活動をメインに活躍中。
撮影テーマは、あまい香りのするテント！ キャンプグラビアを敢行しており、焚き火の温もりに包まれながら、マシュマロバストとヒップも相まって、とろけるようなひと時が楽しめる。
今回と届いたカットでは、キャンプファッションに身を包んだ長野雅が、焚火を楽しみながら笑顔を見せるカットのほか、テントの中でブルービキニに着替えるドキリとする瞬間が、表紙に採用されたことが一目で分かる。
多幸感が溢れる場面に遭遇した後は、別荘のように楽しめるヴィラに移動して、プライベートな時間を過ごしていく。ピンクランジェリー風の衣装に着替えた彼女に向けて、大きな窓に日光の陽が射してスポットライトの様な光が照らさる。美しいヒップラインと若さ弾けるその圧巻ボディを拝むことが出来る。さらに漆黒のレオタードを身にまとうことで、流れるような曲線美が一層際立ち、研ぎ澄まされた女性の美を見事に体現していた。
圧倒的な透明感を誇る純白の素肌と、やわらかな曲線美で誘惑する。シルクのような極上ボディからもう目を逸らせない……。
【写真】元HKT48グラビア美女26歳がスタイル抜群！ 美ボディさく裂のグラビアカット
長野雅は、1999年愛知県生まれ。2018年に、HKT48の5期生としてデビュー。2023年の8月に同グループを卒業。その後、2025年にアイドルグループ「イイトコドリ」に加入し、翌年脱退。以降、グラビア活動をメインに活躍中。
撮影テーマは、あまい香りのするテント！ キャンプグラビアを敢行しており、焚き火の温もりに包まれながら、マシュマロバストとヒップも相まって、とろけるようなひと時が楽しめる。
多幸感が溢れる場面に遭遇した後は、別荘のように楽しめるヴィラに移動して、プライベートな時間を過ごしていく。ピンクランジェリー風の衣装に着替えた彼女に向けて、大きな窓に日光の陽が射してスポットライトの様な光が照らさる。美しいヒップラインと若さ弾けるその圧巻ボディを拝むことが出来る。さらに漆黒のレオタードを身にまとうことで、流れるような曲線美が一層際立ち、研ぎ澄まされた女性の美を見事に体現していた。
圧倒的な透明感を誇る純白の素肌と、やわらかな曲線美で誘惑する。シルクのような極上ボディからもう目を逸らせない……。