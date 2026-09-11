ゆるミニマリストが持たないモノ30選！暮らしがラクになった理由
YouTubeチャンネル「asukaのシンプルライフ」が、
「ゆるミニマリストが持たないもの30選」を公開しました。
動画では、asukaさんが個人的に手放してよかったと感じるアイテムや、
日々の家事をラクにするための代用アイデアを30個一挙に紹介しています。
動画の序盤では、洗面所周りの見直しが登場します。例えば【用途別のタオル】を手放し、我が家のタオルは全てグレーのフェイスタオル一種類で回していると説明。
「洗濯や収納、仕分け作業が大変でしたが統一したことで部屋のごちゃつきがなくなり見た目が整い、家事も減りました」と、
大きなメリットを語りました。
また、【体重計】も処分し、
鏡を見たり服のフィット感で体型変化を判断していると明かしています。
さらにキッチン周りでは、
【水切りカゴ】の代わりにシンクに取り付けられるコンパクトな水切りラックを採用。「そのおかげで掃除がしやすく、作業スペースも広く確保できています」と
快適さを強調しました。
大きな【炊飯器】も手放し、鍋でお米を炊く暮らしにシフトしたことで
「キッチンボードにもゆとりができました」と満足げに語っています。
ほかにも、【専用の掃除洗剤】や【来客用の布団】など
固定観念にとらわれずに物を減らすアイデアが多数紹介されています。
今の暮らしをよりスッキリさせたい方にとって、持ち物を見直すための有益なヒントとなるでしょう。
「ゆるミニマリストが持たないもの30選」を公開しました。
動画では、asukaさんが個人的に手放してよかったと感じるアイテムや、
日々の家事をラクにするための代用アイデアを30個一挙に紹介しています。
動画の序盤では、洗面所周りの見直しが登場します。例えば【用途別のタオル】を手放し、我が家のタオルは全てグレーのフェイスタオル一種類で回していると説明。
「洗濯や収納、仕分け作業が大変でしたが統一したことで部屋のごちゃつきがなくなり見た目が整い、家事も減りました」と、
大きなメリットを語りました。
また、【体重計】も処分し、
鏡を見たり服のフィット感で体型変化を判断していると明かしています。
さらにキッチン周りでは、
【水切りカゴ】の代わりにシンクに取り付けられるコンパクトな水切りラックを採用。「そのおかげで掃除がしやすく、作業スペースも広く確保できています」と
快適さを強調しました。
大きな【炊飯器】も手放し、鍋でお米を炊く暮らしにシフトしたことで
「キッチンボードにもゆとりができました」と満足げに語っています。
ほかにも、【専用の掃除洗剤】や【来客用の布団】など
固定観念にとらわれずに物を減らすアイデアが多数紹介されています。
今の暮らしをよりスッキリさせたい方にとって、持ち物を見直すための有益なヒントとなるでしょう。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
❝モノを減らして部屋と心に余白を❞ ミニマリストを目指す、ゆるミニマリスト。 夫と1才息子と３人暮らし🏠 ミニマルライフに憧れながらも 好きは減らしたくない。 お洒落を諦めたくない。 カラフルで柄のあるものも楽しみながら ゆるく整えていく日々。 暮らしの工夫や愛用品、 手放したものや迎えたもの、 シンプルな思考を発信しています𓅯 𓂃 Instagram 日々の様子や撮影の裏側、暮らしのヒントを公開しています。 𓂃 楽天ROOM お気に入りの愛用品を紹介。 毎週土曜18:00更新🔔 (月に一度、＋1動画をアップするときもあります🎥) ぜひチャンネル登録をしてお待ちください♩
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