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❝モノを減らして部屋と心に余白を❞ ミニマリストを目指す、ゆるミニマリスト。 夫と1才息子と３人暮らし🏠 ミニマルライフに憧れながらも 好きは減らしたくない。 お洒落を諦めたくない。 カラフルで柄のあるものも楽しみながら ゆるく整えていく日々。 暮らしの工夫や愛用品、 手放したものや迎えたもの、 シンプルな思考を発信しています𓅯 𓂃‪ Instagram 日々の様子や撮影の裏側、暮らしのヒントを公開しています。 𓂃‪ 楽天ROOM お気に入りの愛用品を紹介。 毎週土曜18:00更新🔔 (月に一度、＋1動画をアップするときもあります🎥) ぜひチャンネル登録をしてお待ちください♩