1996年に東京都葛飾区の自宅で、上智大学4年の小林順子さん（当時21）が殺害され自宅が全焼した未解決事件から、9月9日で30年が経過した。事件発生から1万日以上が過ぎる中、順子さんの父・賢二さん（80）が、娘を奪われた苦しい胸の内と風化への危機感を語った。

【映像】犯人の手がかりになる「マッチ箱」とは

夢を奪われた出発2日前 シアトル留学を目前にした無念

事件が起きたのは1996年9月9日。順子さんは自宅で首を複数箇所刺されて殺害された上、放火により自宅が全焼した。語学が得意で将来はジャーナリストを志していた順子さんは、事件のわずか2日後にアメリカ・シアトルへの語学留学を控えていた。

留学先に送る荷物の中には、渡米後に履くのを楽しみにしていた靴も含まれていた。賢二さんは「こんなのを履いてシアトルの町を闊歩するつもりだったんでしょう」と振り返り、「愛する娘・順子は、夢にまで見た海外留学を目前に突然命を絶たれ、希望を奪われました。この地から世界へ羽ばたこうとしていた一人の若者の尊い命と夢と希望を無残にも奪っていった犯人を絶対に許すことはできません」と無念を口にした。

留学直前、何気ない日常の中で囲んだ最後の食卓が、家族4人での最後の記憶となった。当時はお互いに忙しく、全員で食事をする機会は少なかったが、事件2日前の土曜日、珍しく家族4人が揃って夕食を囲んだという。賢二さんは「しばらく家族4人の食卓はお預けだなという思いの中、『体に気を付けて行ってこいよ』と声をかけたと思う」と回想する。

父親が30年間続けたこと

事件発生から30年。「あっという間という感覚と、こんなに長い時間だったのかという両方の感覚がある」と話す賢二さんには、この30年間、1日も欠かさず続けてきた日課がある。

毎朝、妻が仏壇を開けてロウソクに火を灯して祈り、家族と同じ朝食と夕食をお供えする。そして夜、就寝前に賢二さんが仏壇の明かりを消し、手を合わせて扉を閉める。

「365日×30年、計算すると軽く1万回を超える。そう考えると、途方もない時間が過ぎていった」と、娘を思い続け過ごしてきた歳月の重みをかみしめた。

マッチ箱に残された犯人の痕跡と進展する捜査

警視庁はこれまで延べ12万2000人の捜査員を動員し、現場付近で目撃された不審な男の行方などを追ってきた。近年の捜査では、犯人が放火の際に使ったとみられるマッチ箱から、新たな事実が判明している。

マッチ箱にはA型の血液のほか、親指とみられる跡が残されており、犯人が腕などに負傷した後に拾った可能性が浮上した。さらに軍手の模様のような跡も付着しており、指紋を残さないよう対策を講じていたとみられている。

殺人事件の公訴時効が廃止されて以降、賢二さんは「今日か明日かと犯人逮捕を心待ちにできる環境になった。今だって『犯人が見つかりました』と電話があるかもしれないという期待感を持って30年目を迎えた」と警察の捜査に望みを託す。

80歳を迎えた父親の危惧 「風化」と闘い続ける決意

80歳になった賢二さんがいま最も危惧しているのが、事件の「風化」だ。

事件現場周辺の風景は当時から大きく変わり、住宅の建て替えが進んだ。事件後に生まれた人がいま30歳を迎えるなど、地域の住民も大きく入れ替わっている。

「当時を知る人が少なくなり、遺族として一番恐ろしいのは事件の風化。それを食い止めるためには、メディアを通じて私たち遺族が常に発信し続けることが最も重要だと考えている」

どれほど月日が流れようとも、真相究明と犯人逮捕を願い、賢二さんはこれからも声を上げ続ける。

（ニュース企画／ABEMA）