セレーナ・ゴメスがゲスト出演＆監督も！『ウェイバリー通りのウィザードたち 魔法は止まらない！』最終シーズン、9月20日（日）より日本初放送

『ウェイバリー通りのウィザードたち 魔法は止まらない！』最終シーズン（全4話）が、ディズニー・チャンネルで9月20日（日）・27日（日）の2週連続、2話ずつ日本初放送！ 前作『ウェイバリー通りのウィザードたち』で主人公アレックスを演じたセレーナ・ゴメスが、本作の最終章では製作総指揮・ゲスト出演に加えて監督としても参加する。

母を救うため、ビリーは家族の歴史と向き合う

オリジナルシリーズよりも魔法と家族のドラマがさらに深く、壮大に描かれてきた本作がついにクライマックスを迎えるのを前に、最終シーズンまでのおさらいとして、シーズン2の全10話（第22話～第31話）も9月5日（土）から毎週土日に2話ずつ一挙放送中。

明らかになった衝撃の事実とともに、魔法界の運命をかけた戦いがついにクライマックス！ 最終章となるシーズン3では、ビリーの物語がついに大きく動き出す。母を救う鍵は、長い間離れ離れになっていた父との再会--その事実を知ったビリーは、家族の歴史と向き合う覚悟を決め、これまでの自分を超えていくことに。一方、アレックスを探すルッソ家は、家族全員が力を合わせなければ立ち向かえない邪悪な力の存在を知ることになる。ビリーは、ルッソ家を滅ぼそうとする闇に打ち勝つためには、魔法の強さではなく家族の絆そのものを結集することが唯一の道だと気づき…。

魔法、家族、成長。シリーズの核となるテーマがこれまで以上に深く、そしてドラマチックに描かれる。家族の物語としての厚みと魔法の世界としてのスケールが一気に加速し、最後まで見逃せない。

アレックス役のセレーナは全4話中3話に登場するほか、第1話（通算：第32話）「嵐を呼ぶ裂け目」で監督も務めた。

『ウェイバリー通りのウィザードたち 魔法は止まらない！』最終シーズン第1話（通算：第32話）「嵐を呼ぶ裂け目」あらすじ

アレックスを捜すためにジャスティンは自らの感情を封じ込め、冷徹な判断だけで行動するようになってしまう。そんな変わり果てた姿にショックを受けたビリーは、危険人物扱いされてしまったことをきっかけに魔法を捨てる決意を固め、杖を折ってしまう。

一方、アレックスの荷物に紛れていたジャケットを手掛かりに、ビリーたちは怪しげな酒場へ。そこでビリーは、行方不明の父デミアンの手掛かりを求めてアウトローたちに接触する。「娘である証拠を見せろ」と迫られたビリーは、無意識のうちに“ヘラルド”を呼び出すことに成功。さらに、デミアンがビリーに残したというテディベアを託されることになり、物語は新たな局面へと動き出す…！

『ウェイバリー通りのウィザードたち 魔法は止まらない！』最終シーズン放送情報

■第1話（通算：第32話）「嵐を呼ぶ裂け目」

9月20日（日）16：00～ 日本初放送

9月26日（土）16：00～ 再放送

■第2話（通算：第33話）「魔法の素質とぬいぐるみ」

9月20日（日）16：30～ 日本初放送

9月26日（土）16：30～ 再放送

■第3話（通算：第34話）「ビリー・ルッソとウィズ監獄の囚人」

9月27日（日）16：00～ 日本初放送

■第4話（通算：第35話）「最後の呪文」

9月27日（日）16：30～ 日本初放送







（海外ドラマNAVI）

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