自身のXで観戦報告

9日に行われたプロ野球、DeNA-ヤクルト戦（横浜スタジアム）は7回途中雨天コールドで、DeNAが9-2で勝利した。客席に紛れたアイドルグループのメンバーに反響が広がっている。雨の中、現地観戦に訪れた姿がファンの視線を奪った。

ベイスターズカラーの雨具を着て観戦していたのはアイドルグループ「＝LOVE（イコールラブ）」のメンバーである瀧脇笙古。球団のシャツとタオルも身に着け、悪天候でも熱心に球場へ足を運んでいた。

試合はDeNAが降雨コールド勝ち。自身のXで「雨天コールド！！ 9-2！ベイスターズ勝利ー！！ハマスタで『木漏れ日メゾフォルテ』『夢の続き』聞けました」と綴り、動画と写真を添えて報告すると、ファンからは「信じられない。こんな雨の中試合観に来てるなんて思わないわ。しかもよく来てるし…。仮にも現役トップアイドルだぞー！」「可愛すぎる」などの声が上がった。

神奈川県横浜市出身で、プライベートでの球場観戦を度々SNSで報告するほどの大のベイスターズファン。現地観戦での勝率が高いことでも知られ、「しょこちゃん観戦の日はマジで勝率高い」「勝利の女神が降臨していた！！」「やっぱり女神が居たのね」「途中めっちゃ点入ったな～思ったら納得」との指摘も見られた。



（THE ANSWER編集部）