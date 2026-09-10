“わ”ナンバー事故急増　外国人レンタカー事故が過去10年で最多　石川では1.5倍ペース　「近寄りたくない運転」貸し出し中止の店舗も

日本でいま、外国人によるレンタカー事故が増加している。警察庁によると、2025年の事故件数は過去10年で最多となり、各地で事故が相次いでいる。石川県でも外国人が関係する事故が増加していて、レンタカー会社は交通ルールの周知を強化。事故防止に向けた対策が課題となっている。

外国人のレンタカー事故が急増

観光大国・日本で今、外国人が乗るレンタカーの事故が急増している。

警察庁によると、2025年の事故発生件数は212件で、この10年間で最多となっている。

2026年7月には、北海道で外国人観光客とみられる事故が相次いだ。

そして、2025年を上回るペースで事故が起きているのが石川県だ。

金沢市の人気観光地・兼六園には、8日もレンタカーを利用する多くの外国人観光客が訪れていた。

フランスから：

（レンタルした）車で来ました。ここに来る途中でトラックと衝突しそうに。大丈夫だけどね！

イギリスから：

日本の道路は走りやすくて運転しやすいですよ。

兼六園近くにある駐車場を見てみると、「わ」ナンバーのレンタカーがずらり。

県外ナンバーの車両もあった。

石川県内で外国人が関係する交通事故は、2026年1月から8月までに42件発生。

2025年の同じ時期より13件多く、約1.5倍のペースだ。

金沢市のタクシードライバーは「外国人は特に標識とか理解しにくい。近寄りたくないという運転をする」「急な進路変更が多い。（見たのは）ヨーロッパ系の方だった。レンタカーの場合は『わ』がある。なるべく近寄らない」などと話していた。

事故多発で貸し出し中止の店舗も

番組が取材したJR金沢駅前のレンタカー店も、事故の増加を実感していた。

トヨタレンタカー 金沢駅新幹線口（東口）店・酒井和也店長：

最近は特に増えまして、4月はかなりインバウンドで来られていた。全体の3割がインバウンド（外国人観光客）の事故。

このレンタカー会社の石川県内におけるレジャー目的の売り上げは半分近くを外国人が占め、この日も5組が来店。

事故防止のため英語のパンフレットを使い、日本の交通ルールの周知を徹底している。

話を聞いたのは、スウェーデンから来たという親子。

スウェーデンから：

日本で運転するのは初めて。母国では反対車線を走ります。交通ルールも違うので、大きな挑戦。大丈夫だと思います。

その“大きな挑戦”は、金沢観光のあと、岐阜県の名所・白川郷まで向かうという3時間ほどのロングドライブ。

母国とは逆の左側通行の道中だが、車線変更も左折も慎重にこなしていた。

スウェーデンから：

新しい国で走る際には気をつけないと。初日から事故を起こしたくない。

今回の取材では、事故の増加を受け岐阜県内のレンタカー店の中に外国人観光客への貸し出しを中止した店があることも分かった。

外国人観光客による車の運転が増える中、事故防止へのさらなる取り組みが求められている。

（「イット！」9月9日放送より）