しまむらの競馬グッズが話題だ（画像はイメージ）【写真：ロイター】

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ファッションセンターしまむらが発表

　競馬ファン垂涎のグッズが誕生した。ファッションセンターしまむらは9日に公式Xを更新。「名馬セレクション」商品が12日に発売されることを発表すると、大きな話題となった。

　しまむらは9日午前10時にXを更新。「9/12（土）全国のファッションセンターしまむらにて『名馬セレクション』商品が発売！　しまむらパーク（オンラインストア）では同日15時から販売開始です」と発表した。

　メジロマックイーン、ディープインパクト、イクイノックスが登場し、タオルハンカチやショルダーバッグ、キーホルダー、枕カバーなどにグッズ展開。X上のファンからは様々な声が上がった。

「どれ買おう」
競馬ファンの世代間の人気ホースをちゃんと分かってる」
「欲しい商品が多すぎる…」
「可愛すぎんか？やべぇ欲しすぎる」
「12日朝からしまむら巡り確定だな」
「あー！散財する姿しか見えないwww」
「全部受注にしてくれませんか？ケンカになっちゃうよ」

　中央競馬は夏開催が終了。秋のG1シーズンに向けて、今週末は12日にG3チャレンジカップ、13日はG2セントライト記念、G2ローズSが行われる。

（THE ANSWER編集部）