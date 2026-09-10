ファッションセンターしまむらが発表

競馬ファン垂涎のグッズが誕生した。ファッションセンターしまむらは9日に公式Xを更新。「名馬セレクション」商品が12日に発売されることを発表すると、大きな話題となった。

しまむらは9日午前10時にXを更新。「9/12（土）全国のファッションセンターしまむらにて『名馬セレクション』商品が発売！ しまむらパーク（オンラインストア）では同日15時から販売開始です」と発表した。

メジロマックイーン、ディープインパクト、イクイノックスが登場し、タオルハンカチやショルダーバッグ、キーホルダー、枕カバーなどにグッズ展開。X上のファンからは様々な声が上がった。

「どれ買おう」

「競馬ファンの世代間の人気ホースをちゃんと分かってる」

「欲しい商品が多すぎる…」

「可愛すぎんか？やべぇ欲しすぎる」

「12日朝からしまむら巡り確定だな」

「あー！散財する姿しか見えないwww」

「全部受注にしてくれませんか？ケンカになっちゃうよ」

中央競馬は夏開催が終了。秋のG1シーズンに向けて、今週末は12日にG3チャレンジカップ、13日はG2セントライト記念、G2ローズSが行われる。



（THE ANSWER編集部）