競馬ファンに舞い込んだ歓喜のニュース「やべぇ…」「喧嘩になっちゃう」 名馬がずらり…垂涎グッズに衝撃
ファッションセンターしまむらが発表
競馬ファン垂涎のグッズが誕生した。ファッションセンターしまむらは9日に公式Xを更新。「名馬セレクション」商品が12日に発売されることを発表すると、大きな話題となった。
しまむらは9日午前10時にXを更新。「9/12（土）全国のファッションセンターしまむらにて『名馬セレクション』商品が発売！ しまむらパーク（オンラインストア）では同日15時から販売開始です」と発表した。
メジロマックイーン、ディープインパクト、イクイノックスが登場し、タオルハンカチやショルダーバッグ、キーホルダー、枕カバーなどにグッズ展開。X上のファンからは様々な声が上がった。
「どれ買おう」
「競馬ファンの世代間の人気ホースをちゃんと分かってる」
「欲しい商品が多すぎる…」
「可愛すぎんか？やべぇ欲しすぎる」
「12日朝からしまむら巡り確定だな」
「あー！散財する姿しか見えないwww」
「全部受注にしてくれませんか？ケンカになっちゃうよ」
中央競馬は夏開催が終了。秋のG1シーズンに向けて、今週末は12日にG3チャレンジカップ、13日はG2セントライト記念、G2ローズSが行われる。
（THE ANSWER編集部）