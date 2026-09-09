timelesz橋本将生『サ道2026』出演決定に喜び！ 新キャラ・蒸くん役 ビジュアル＆予告も一挙解禁
timelesz・橋本将生が、9月19～23日のシルバーウィークに5日間連続で放送されるドラマ『サ道2026～人生をサボりながら、ととのう～』（テレビ東京系）に、蒸くん役で出演することが決定。橋本がサウナ施設で原田泰造＆三宅弘城と共に並ぶキービジュアル、トレーラーも一挙解禁された。
【動画】蒸くん役・橋本将生の姿も 『サ道2026～人生をサボりながら、ととのう～』トレーラー
全国のサウナー（サウナ好き）にとって“サウナの伝道漫画”である、タナカカツキ原作の『マンガ サ道～マンガで読むサウナ道～』（講談社モーニングKC刊）。その実写化として、2019年7月期にシーズン1、2021年7月期にシーズン2が放送されたほか、計7度のスペシャルドラマが放送・配信されるなど、絶大な人気を誇る『サ道』。
今回の『サ道』では、原田演じるナカタアツロウと三宅演じる偶然さんが、ある日、行きつけの「サウナ北欧」で、ととのった経験がないというサッカー選手「蒸くん」に出会う。食堂で語り合い、サウナを共にするうちに打ち解けていく3人。そんな中、ナカタと蒸くんに共通の悩みがあることが判明する。新たな出会いを迎えた彼らは、人生に何を思い、どこのサウナで蒸されるのか-。
この度「蒸くん」を、timeleszの橋本将生が演じることが明らかに。社会人サッカー選手の蒸くんは、Jリーガーを目指し、昼間は倉庫で資材搬送などの重労働をこなし、夜はサッカーの練習、休日もジムでトレーニングに励むストイックな青年だ。
橋本は「普段からサウナによく行くので、まさかサウナを世の中に広めたあの『サ道』に出られると聞いた時はとても驚きましたし、嬉しかったです」と喜びのコメント。
演じる「蒸くん」については「すごく真面目で、ストイックな性格だと思います。きっちりと全てをやりたくなってしまうくらい真面目で、しっかりと自分を持っている人だなという印象があります」と語り、「撮影終わりにサウナに入ったり、食堂でご飯を食べたりしたことがとても思い出に残っています。普段からサウナによく行くからこそ、この作品に蒸くんとして出演できたことをとても嬉しく思います」とほほえむ。
そして「この作品はサウナを通して皆さんの人生における些細な悩みやそういうものに寄り添ってくれる、そんな作品だと思います。何気なく言っていることがすごく良いことを言っていたりします。もちろん観ているとサウナに入りたくなるくらいサウナの良さも伝えている作品なので、ぜひ楽しんでご覧いただければなと思っています」とアピールしている。
今回解禁されたトレーラーは、「私も最近疲れやすくて全然熟睡できないんですよね。頭のどこかでずっと仕事してて…」（ナカタ）、「僕も同じかもしれないです。手を抜くなんて考えたこともないです」（蒸くん）、「2人もクソ真面目すぎて愕然（がくぜん）としちゃうよ。サボることは悪いことじゃないんです」（偶然さん）といったセリフと共に、3人の日常やサウナで過ごす姿などが映し出されたもの。最後は「心も体も、限界がきちゃって。でもね、私気づいたんです。サボることの本当の意味を」というナカタの意味深なセリフで締めくくられる。
なお今回の放送を記念し、過去に放送された「サ道」シリーズが、9月30日まで、TVer、ネットもテレ東、Leminoで配信中。
また、9月21日、22日、23日の本編放送後11時50分より、スピンオフ番組『おつとめさん』を放送することが決定。本番組は、企業で働く社員が、サウナ施設で汗を流しながら、肩書や立場を超えて仕事への情熱や葛藤、会社への想いなどを語る、サウナだからこそ聞ける本音を映すドキュメンタリー。ナビゲートするナレーターは、偶然さん役の三宅弘城が担当する。
ドラマ『サ道2026～人生をサボりながら、ととのう～』は、テレビ東京系にて9月19・20日は16時、21～23日は11時30分より放送。
橋本将生のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■橋本将生／timelesz（蒸くん役）
--本作の出演オファーを受けた時の感想をお聞かせください。
普段からサウナによく行くので、まさかサウナを世の中に広めたあの「サ道」に出られると聞いた時はとても驚きましたし、嬉しかったです。
--演じられる役どころについての印象は？
すごく真面目で、ストイックな性格だと思います。きっちりと全てをやりたくなってしまうくらい真面目で、しっかりと自分を持っている人だなという印象があります。
--撮影を終えての感想をお聞かせください。
すごく明るい現場でとても楽しかったです。撮影終わりにサウナに入ったり、食堂でご飯を食べたりしたことがとても思い出に残っています。普段からサウナによく行くからこそ、この作品に蒸くんとして出演できたことをとても嬉しく思います。
--視聴者へメッセージをお願いします。
この作品はサウナを通して皆さんの人生における些細な悩みやそういうものに寄り添ってくれる、そんな作品だと思います。何気なく言っていることがすごく良いことを言っていたりします。もちろん観ているとサウナに入りたくなるくらいサウナの良さも伝えている作品なので、ぜひ楽しんでご覧いただければなと思っています。
【動画】蒸くん役・橋本将生の姿も 『サ道2026～人生をサボりながら、ととのう～』トレーラー
全国のサウナー（サウナ好き）にとって“サウナの伝道漫画”である、タナカカツキ原作の『マンガ サ道～マンガで読むサウナ道～』（講談社モーニングKC刊）。その実写化として、2019年7月期にシーズン1、2021年7月期にシーズン2が放送されたほか、計7度のスペシャルドラマが放送・配信されるなど、絶大な人気を誇る『サ道』。
この度「蒸くん」を、timeleszの橋本将生が演じることが明らかに。社会人サッカー選手の蒸くんは、Jリーガーを目指し、昼間は倉庫で資材搬送などの重労働をこなし、夜はサッカーの練習、休日もジムでトレーニングに励むストイックな青年だ。
橋本は「普段からサウナによく行くので、まさかサウナを世の中に広めたあの『サ道』に出られると聞いた時はとても驚きましたし、嬉しかったです」と喜びのコメント。
演じる「蒸くん」については「すごく真面目で、ストイックな性格だと思います。きっちりと全てをやりたくなってしまうくらい真面目で、しっかりと自分を持っている人だなという印象があります」と語り、「撮影終わりにサウナに入ったり、食堂でご飯を食べたりしたことがとても思い出に残っています。普段からサウナによく行くからこそ、この作品に蒸くんとして出演できたことをとても嬉しく思います」とほほえむ。
そして「この作品はサウナを通して皆さんの人生における些細な悩みやそういうものに寄り添ってくれる、そんな作品だと思います。何気なく言っていることがすごく良いことを言っていたりします。もちろん観ているとサウナに入りたくなるくらいサウナの良さも伝えている作品なので、ぜひ楽しんでご覧いただければなと思っています」とアピールしている。
今回解禁されたトレーラーは、「私も最近疲れやすくて全然熟睡できないんですよね。頭のどこかでずっと仕事してて…」（ナカタ）、「僕も同じかもしれないです。手を抜くなんて考えたこともないです」（蒸くん）、「2人もクソ真面目すぎて愕然（がくぜん）としちゃうよ。サボることは悪いことじゃないんです」（偶然さん）といったセリフと共に、3人の日常やサウナで過ごす姿などが映し出されたもの。最後は「心も体も、限界がきちゃって。でもね、私気づいたんです。サボることの本当の意味を」というナカタの意味深なセリフで締めくくられる。
なお今回の放送を記念し、過去に放送された「サ道」シリーズが、9月30日まで、TVer、ネットもテレ東、Leminoで配信中。
また、9月21日、22日、23日の本編放送後11時50分より、スピンオフ番組『おつとめさん』を放送することが決定。本番組は、企業で働く社員が、サウナ施設で汗を流しながら、肩書や立場を超えて仕事への情熱や葛藤、会社への想いなどを語る、サウナだからこそ聞ける本音を映すドキュメンタリー。ナビゲートするナレーターは、偶然さん役の三宅弘城が担当する。
ドラマ『サ道2026～人生をサボりながら、ととのう～』は、テレビ東京系にて9月19・20日は16時、21～23日は11時30分より放送。
橋本将生のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■橋本将生／timelesz（蒸くん役）
--本作の出演オファーを受けた時の感想をお聞かせください。
普段からサウナによく行くので、まさかサウナを世の中に広めたあの「サ道」に出られると聞いた時はとても驚きましたし、嬉しかったです。
--演じられる役どころについての印象は？
すごく真面目で、ストイックな性格だと思います。きっちりと全てをやりたくなってしまうくらい真面目で、しっかりと自分を持っている人だなという印象があります。
--撮影を終えての感想をお聞かせください。
すごく明るい現場でとても楽しかったです。撮影終わりにサウナに入ったり、食堂でご飯を食べたりしたことがとても思い出に残っています。普段からサウナによく行くからこそ、この作品に蒸くんとして出演できたことをとても嬉しく思います。
--視聴者へメッセージをお願いします。
この作品はサウナを通して皆さんの人生における些細な悩みやそういうものに寄り添ってくれる、そんな作品だと思います。何気なく言っていることがすごく良いことを言っていたりします。もちろん観ているとサウナに入りたくなるくらいサウナの良さも伝えている作品なので、ぜひ楽しんでご覧いただければなと思っています。