ヤンキースは７日（日本時間８日）、右肋骨の疲労骨折で６月から戦列を離れていたアーロン・ジャッジ外野手（３４）が負傷者リスト（ＩＬ）から復帰したと発表した。８日（同９日）の本拠地ロッキーズ戦に出場する見込みで、ニューヨークが盛り上がっている。

その一方、右ふくらはぎを痛めて４月２６日（同２７日）からＩＬ入りしているもう一人の主砲、ジャンカルロ・スタントン外野手（３６）の近況をアーロン・ブーン監督が地元紙「ニューヨーク・デイリーニュース」のゲイリー・フィリップス記者に報告。スタントンは８月に走塁中に転んで今度は左ふくらはぎを痛め、シーズン絶望の声も上がっている。同記者は自身のＸに「アーロン・ブーンはジャンカルロ・スタントンの今シーズン全休の決定はないと述べた。『彼は打ってるから、どうなるか見てみよう』と今季中に復帰する可能性がある」と伝えた。

だが、ジャッジの復帰とは対照的にファンの反応は冷ややかだ。「頼むからやめてくれ」「彼は毎年傷ついて役に立たない」「もう二度と会いたくない。邪魔だよ。彼に出て行ってもらうために金を払えよ」「ヒットが保証されていても走れないＤＨを抱える余裕はない」「打席から誰かに走ってもらうのか？」とシビアな声が殺到した。

現役最多となる４５６本塁打をマークしているスタントンは今季、２４試合に出場して打率２割５分６厘、３本塁打、１４打点を記録している。