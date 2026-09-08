“くみっきー”舟山久美子、第3子誕生 初の海外出産「『大丈夫かな』と思う日も」
“くみっきー”ことタレントの舟山久美子が8日にInstagramを更新。第3子出産を報告した。
【写真】生まれたばかりの第3子を抱く舟山久美子
7月には家族でシンガポールに移住することを報告していた舟山が「先日、シンガポールにて2962gの元気な男の子を無事に出産しました」と投稿したのは自身のオフショット。複数公開されている写真には、生まれたばかりの第3子を抱く笑顔の舟山をはじめ、子どもたちや夫の姿が収められている。
投稿の中で舟山は「母子ともに元気です」と報告しつつ、初の海外出産について「楽しみな気持ちの裏で不安になったり、怖くなったり、「大丈夫かな」と思う日もたくさんありました」と告白。その上で「無事に産まれてきてくれてありがとう。ここまで一緒に頑張ってくれてありがとう そして、私を3人のママにしてくれて、ありがとう」とコメントしている。
船山は10代から「Popteen」のモデルとして活躍。2019年9月に一般男性と結婚し、2021年9月には第1子男児を、2024年10月には第2子を出産している。
引用：「舟山久美子」Instagram（＠kumikofunayama）
【写真】生まれたばかりの第3子を抱く舟山久美子
7月には家族でシンガポールに移住することを報告していた舟山が「先日、シンガポールにて2962gの元気な男の子を無事に出産しました」と投稿したのは自身のオフショット。複数公開されている写真には、生まれたばかりの第3子を抱く笑顔の舟山をはじめ、子どもたちや夫の姿が収められている。
船山は10代から「Popteen」のモデルとして活躍。2019年9月に一般男性と結婚し、2021年9月には第1子男児を、2024年10月には第2子を出産している。
引用：「舟山久美子」Instagram（＠kumikofunayama）