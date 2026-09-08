「店員の仕事だったことを、なぜ客が？」セルフレジやQR・タッチパネル注文に疲弊する人々の声。操作方法もバラバラで困惑
セルフレジ、QRコード注文、タッチパネル、生成AI……。生活を便利にしてくれるはずのデジタル技術だが、新しい仕組みが次から次に登場するあまり、「ついていけない」と感じる人も少なくない。日常生活で“ハイテクの壁”にぶつかる人たちに話を聞くと、そこには「機械音痴」や「IT弱者」という言葉だけでは片づけられない事情があった。
◆「後ろに人が並ぶと焦る」店ごとに違うタッチパネル
近頃、牛丼店やファストフード店などでは、タブレットや食券機を通じたタッチパネル式の注文が当たり前になりつつある。便利な反面、「注文までのハードルが高い」と嘆くのは林田省吾さん（仮名・49歳）だ。
「最近、大手牛丼チェーン店のタッチパネルが『目的のメニューがものすごく探しづらい』とSNSで話題になりました。ですが、僕の場合は、どの店舗のタッチパネルも平等に苦戦しています。いろいろな牛丼屋や飲食店を利用しますが、店ごとに機械のボタンの位置や操作方法が違うから、目当ての商品を見つけるのにすごく時間がかかるんですよ」
なかでも困るのが、席に着く前に食券機で注文するタイプの店だという。
「券売機でモタモタして順番待ちの人がズラリと並ぶこともしょっちゅうあって、『早くしなきゃ』って焦るんですよね。自分のせいで待たせるのは申し訳ないし。これなら、普通に店員さんへ注文するほうが気楽ですよ……」
◆説明を受けるくらいなら「直接注文を聞いてくれれば…」
飲食店ではほかにも、テーブルに置かれたQRコードをスマホで読み取り、スマホ端末から注文する方式も増えている。立花和雄さん（仮名・69歳）がよく行く近所の居酒屋も、今年に入って店員への直接注文から、QRコードでの注文形式に変更された。
「初めてだったので、使い方がまったくわかりませんでした。一緒に店を訪れた妻もITにはからっきし弱いので、店員さんを呼んだら、横でつきっきりで教えてくれました。でもそれなら『その時間で普通に注文を聞いてくれたらいいのに』と思いましたね。QRコードを導入することで、人為的な注文ミスが減るなど、店側のメリットがあることは理解できます。でも、これまで店員が担っていた作業を客側が行うことに疑問を感じています」
◆セルフレジで大渋滞「機械が変わるたびにあたふた」
小川伸之さん（仮名・55歳）は、スーパーやコンビニ、小売店で急速に普及したセルフレジの使い方に緊張を強いられている。
「ある休日、混雑するドン・キホーテのセルフレジで、手持ちの旧旧500円玉（側面に『NIPPON』と刻まれている最初期のタイプ）を使おうとしたところ、機械が反応しなかったんです。そのときはそれしか現金がなかったので支払いができず、僕のところでレジが大渋滞してしまいました。お釣りでは旧旧500円玉が出てくるのに、支払いで使えないのはやるせないです」
◆「後ろに人が並ぶと焦る」店ごとに違うタッチパネル
「最近、大手牛丼チェーン店のタッチパネルが『目的のメニューがものすごく探しづらい』とSNSで話題になりました。ですが、僕の場合は、どの店舗のタッチパネルも平等に苦戦しています。いろいろな牛丼屋や飲食店を利用しますが、店ごとに機械のボタンの位置や操作方法が違うから、目当ての商品を見つけるのにすごく時間がかかるんですよ」
なかでも困るのが、席に着く前に食券機で注文するタイプの店だという。
「券売機でモタモタして順番待ちの人がズラリと並ぶこともしょっちゅうあって、『早くしなきゃ』って焦るんですよね。自分のせいで待たせるのは申し訳ないし。これなら、普通に店員さんへ注文するほうが気楽ですよ……」
◆説明を受けるくらいなら「直接注文を聞いてくれれば…」
飲食店ではほかにも、テーブルに置かれたQRコードをスマホで読み取り、スマホ端末から注文する方式も増えている。立花和雄さん（仮名・69歳）がよく行く近所の居酒屋も、今年に入って店員への直接注文から、QRコードでの注文形式に変更された。
「初めてだったので、使い方がまったくわかりませんでした。一緒に店を訪れた妻もITにはからっきし弱いので、店員さんを呼んだら、横でつきっきりで教えてくれました。でもそれなら『その時間で普通に注文を聞いてくれたらいいのに』と思いましたね。QRコードを導入することで、人為的な注文ミスが減るなど、店側のメリットがあることは理解できます。でも、これまで店員が担っていた作業を客側が行うことに疑問を感じています」
◆セルフレジで大渋滞「機械が変わるたびにあたふた」
小川伸之さん（仮名・55歳）は、スーパーやコンビニ、小売店で急速に普及したセルフレジの使い方に緊張を強いられている。
「ある休日、混雑するドン・キホーテのセルフレジで、手持ちの旧旧500円玉（側面に『NIPPON』と刻まれている最初期のタイプ）を使おうとしたところ、機械が反応しなかったんです。そのときはそれしか現金がなかったので支払いができず、僕のところでレジが大渋滞してしまいました。お釣りでは旧旧500円玉が出てくるのに、支払いで使えないのはやるせないです」