ベンチでの行動に注目

カージナルスナインが見せた抗議行動が話題となっている。5日（日本時間6日）のロッキーズ戦では、前日の“不可解判定”を受けてベンチで見せた行動が「なんてこった」「素晴らしい」などと反響を呼んだ。

4日（同5日）の同戦では、メジャー初登板のハンセル・リンコン投手に対し、球審のダグ・エディングス氏が斜めに被った帽子を直すように指摘。これに対し、カージナルスのマーモル監督は説明を求めて球審のもとへ歩み寄った。

これだけでも珍しい場面だったが、さらに会話が終わって試合が再開されようとしたところで、球審はこの時間にピッチクロックとってボールカウントを追加。マーモル監督は激怒し、その後退場処分となった。

翌日、一部のカージナルスナインは審判団への抗議のため、キャップを斜めに被ってグラウンドに登場。ベンチでも斜めにかぶり続ける選手がちらほらと出現し、ヒットを放った際にヘルメットのつばを斜めにずらすセレブレーションまで生まれた。

X（旧ツイッター）では、この様子が話題に。ファンからは「これが大好きです」「抗議として反抗的な態度でキャップを被っている」「彼らはよくやった」「最高」「カージナルスファンじゃないが、これは大好きだ」などと様々な声があがっている。（Full-Count編集部）