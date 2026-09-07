「マジですか！」「ヤバいニュース」J１最多得点を誇る日本代表レジェンドの“現役復帰”に反響！「サイコーかよ」「チョット反則」
J１史上最多得点記録（191ゴール）を保持する44歳のレジェンドが、新たな挑戦に乗り出した。
2021年にセレッソ大阪で選手生活にピリオドを打ち、昨年４月に家族でスペインに移住した大久保嘉人氏が９月７日、自身の公式Ｘを更新。「バルセロナの住んでる地元のチーム（ベテランチーム）からオファー貰って現役復帰することになったよ」と報告した。
現役時代は日本をはじめ、スペインとドイツでもプレーしてきた大久保氏。“新天地”でさっそく活躍しているようで、「土曜日にリーグ開幕戦で勝利して良いスタートが切れた！！ オレも１得点１アシスト最高！！」と綴る。「これから１年通して暴れたろ」と力を込めた。
日本代表でも活躍した元ストライカーの投稿には、「目ざせリーグ得点王！」「チョット反則な気もしますが」「現役復帰サイコーかよ」「ワールドカップ出場経験者がいる地元オヤジチームって」「マジですか！」「ヤバいニュース」「無双するんじゃないでしょうか？」などのコメントが寄せられた。
一度はスパイクを脱いだものの、再びピッチでプレーヤーとして躍動する姿が楽しみだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】大久保嘉人が“新天地”ユニ姿を披露！
2021年にセレッソ大阪で選手生活にピリオドを打ち、昨年４月に家族でスペインに移住した大久保嘉人氏が９月７日、自身の公式Ｘを更新。「バルセロナの住んでる地元のチーム（ベテランチーム）からオファー貰って現役復帰することになったよ」と報告した。
現役時代は日本をはじめ、スペインとドイツでもプレーしてきた大久保氏。“新天地”でさっそく活躍しているようで、「土曜日にリーグ開幕戦で勝利して良いスタートが切れた！！ オレも１得点１アシスト最高！！」と綴る。「これから１年通して暴れたろ」と力を込めた。
日本代表でも活躍した元ストライカーの投稿には、「目ざせリーグ得点王！」「チョット反則な気もしますが」「現役復帰サイコーかよ」「ワールドカップ出場経験者がいる地元オヤジチームって」「マジですか！」「ヤバいニュース」「無双するんじゃないでしょうか？」などのコメントが寄せられた。
一度はスパイクを脱いだものの、再びピッチでプレーヤーとして躍動する姿が楽しみだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】大久保嘉人が“新天地”ユニ姿を披露！