「相手を悩ませた」「本当に効果的」決勝点をアシスト！躍動した日本代表MFを現地メディアは称賛！ゴールは幻も「ラブリーなフィニッシュ」
待望の一発、とはならなかった。だが、評価が上々であることは変わらない。
クリスタル・パレスに所属する日本代表MFの鎌田大地は９月５日、プレミアリーグ第３節のフルアム戦でネットを揺らし、リーグ初ゴールを記録したかに思われた。だが、オフサイドの判定で得点は認められず。念願の初ゴールはお預けになっている。
鎌田は１点を追っていた14分、ジェレミ・ピノのクロスに反応。ゴール前に飛び込んでアウトサイドで合わせ、ネットを揺らしたものの、得点とはならなかった。
それでも、鎌田は終盤、ゴール前のこぼれ球に飛び込み、ベン・チルウェルの決勝点をアシスト。３－２の逆転勝利に貢献している。
クリスタル・パレス専門サイト『We Are Palace』は、採点記事で鎌田に７点をつけ、全体的なパフォーマンスを称賛した。
「今日のカマダはより前の位置で本当に効果的なパフォーマンスだった。右サイドの10番としてプレーし、ウイングの典型的なスピードこそないものの、クレバーな動きでフルアムを大きく悩ませた」
「得点として認められなかったゴールの場面では、ラブリーなフィニッシュだった」
なお、お膳立てしたピノは６点の評価。「見事なクロスでアシストにふさわしかった」と賛辞が寄せられている。また、ピノに預けるまで前方にボールを推進させたエディ・エンケティアも動きをたたえられ、同じく６点という採点だった。
開幕から連敗スタートだったクリスタル・パレスは、３戦目で初の白星。次戦は８日のリーグカップ３回戦、続く12日のリーグ次節は前田大然が所属するイプスウィッチとの対戦だ。日本人対決、そして鎌田の初ゴールが期待される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】鎌田大地の美しいハーフボレー弾が…まさかの取り消しとなった幻のプレミア初ゴール
クリスタル・パレスに所属する日本代表MFの鎌田大地は９月５日、プレミアリーグ第３節のフルアム戦でネットを揺らし、リーグ初ゴールを記録したかに思われた。だが、オフサイドの判定で得点は認められず。念願の初ゴールはお預けになっている。
鎌田は１点を追っていた14分、ジェレミ・ピノのクロスに反応。ゴール前に飛び込んでアウトサイドで合わせ、ネットを揺らしたものの、得点とはならなかった。
クリスタル・パレス専門サイト『We Are Palace』は、採点記事で鎌田に７点をつけ、全体的なパフォーマンスを称賛した。
「今日のカマダはより前の位置で本当に効果的なパフォーマンスだった。右サイドの10番としてプレーし、ウイングの典型的なスピードこそないものの、クレバーな動きでフルアムを大きく悩ませた」
「得点として認められなかったゴールの場面では、ラブリーなフィニッシュだった」
なお、お膳立てしたピノは６点の評価。「見事なクロスでアシストにふさわしかった」と賛辞が寄せられている。また、ピノに預けるまで前方にボールを推進させたエディ・エンケティアも動きをたたえられ、同じく６点という採点だった。
開幕から連敗スタートだったクリスタル・パレスは、３戦目で初の白星。次戦は８日のリーグカップ３回戦、続く12日のリーグ次節は前田大然が所属するイプスウィッチとの対戦だ。日本人対決、そして鎌田の初ゴールが期待される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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