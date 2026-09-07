1.飼い主さんと一緒にいたいから

猫が飼い主さんのあとをついてトイレまでやって来て、ドアの前で待ったり、中を覗き込もうとしたりするのは、「できればそばにいたい」という気持ちが関係しているかもしれません。

猫は自由気ままなイメージがある一方で、信頼している飼い主さんの行動をよく観察しています。

ソファから立ち上がると後ろをついてきたり、別の部屋へ移動すると少し遅れて姿を見せたりする猫もいるでしょう。そんな猫にとって、飼い主さんが突然ドアの向こうへ消えてしまうと、「どこへ行ったのかな？」と気になることがあります。

とくに甘えん坊な猫や、普段から飼い主さんと一緒に過ごす時間が長い猫では、後追い行動が見られやすいことも。トイレの前でじっと待つ姿は、まるで「早く戻ってきてね」と言っているように見えるかもしれません。

もちろん、「トイレまでついて行こう」と考えているとは限りません。それでも、安心できる相手の近くにいたいという気持ちが、後をついて行く行動につながっている可能性はあります。

2.何をしているのか気になってしまうから

猫がトイレを覗こうとするもうひとつの理由は、純粋な好奇心です。

猫は、自分の縄張りの中で起きる変化に敏感です。いつも飼い主さんと一緒にいる場所から急に立ち上がり、普段は閉まっていることもあるドアの向こうへ入っていけば、「あそこでは何をしているんだろう？」と気になるのも不思議ではありません。

とくに、ドアを閉めた途端に前足でカリカリしたり、わずかな隙間から鼻先を入れたりする姿には、思わず笑ってしまう飼い主さんも多いでしょう。猫にとっては、トイレの中が特別に魅力的というより、「自分だけ入れない場所がある」こと自体が興味を引く場合もあります。

段ボール箱やクローゼットの中など、狭い場所を好む猫は少なくありません。そのため、飼い主さんが入っていく小さな個室を「何か面白い場所かもしれない」と感じることもあるでしょう。

「さっきまで隣にいたのに、急にいなくなった！」という出来事も、猫にとってはちょっとした事件です。そんな好奇心から、確認するようについてくることがあるのです。

3.いつもの習慣として覚えているから

猫が毎回のようにトイレまでついてくる場合は、それがすっかり習慣になっている可能性もあります。

たとえば、朝になると決まった場所でごはんを待ったり、飼い主さんが帰宅する時間になると玄関付近へ行ったりするのも、日々の経験から生活の流れを学んでいるためです。

同じように、「飼い主さんがこの方向へ歩くと自分もついて行く」「トイレの前まで行くと声をかけてもらえる」といった経験が積み重なることで、後追いが日課になることがあります。

猫がついてきたときに「また来たの？」「待っててね」と毎回声をかけている飼い主さんもいるでしょう。猫にとって、そのやり取り自体が楽しい時間になっている可能性もあります。

一度習慣になると、飼い主さんがトイレへ向かうだけで、猫が「いつもの時間だ！」というように後ろをついてくることも。何気ない日常の繰り返しが、愛猫にとっての大切な習慣になっているのかもしれません。

猫がトイレについてくるときの対処法

猫がトイレを覗こうとすること自体は、基本的に問題行動ではありません。そのため、安全面や衛生面で困っていなければ、無理にやめさせる必要はないでしょう。

一方で、トイレ内に猫が入ることで掃除用品を倒したり、洗剤などに触れたりする心配がある場合は、ドアをきちんと閉めて入室を制限することが大切です。

人間用のトイレには猫にとって危険なものが置かれている場合もあるため、好奇心のまま自由に出入りさせるより、安全を優先しましょう。

ドアを閉めると鳴いてしまう場合も、強く叱ったり追い払ったりする必要はありません。「すぐ戻るよ」と優しく声をかけ、猫が落ち着いて待てるようにするのがおすすめです。

また、トイレまで後追いする頻度が急に増えた場合は、単なる習慣ではなく、不安や退屈から飼い主さんを求めているケースも考えられます。普段の遊びやスキンシップの時間を見直し、愛猫が安心して過ごせる環境を整えてあげましょう。

まとめ

猫が飼い主さんのトイレを覗こうとしてくるのは、「そばにいたい」「何をしているのか気になる」「いつもの習慣になっている」など、猫らしい理由が関係していると考えられます。

「ほんの数分なのに、どうして毎回ついてくるの？」と思うこともありますが、飼い主さんの行動を気にかけているからこそ見せる姿なのかもしれません。

とはいえ、洗剤や掃除道具などの誤飲・いたずらには注意が必要です。安全を確保したうえで、トイレの前で待つ愛猫の姿も、毎日のちょっとしたコミュニケーションとして受け止めてあげたいですね。

(獣医師監修：加藤桂子)