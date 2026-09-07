「置き配の荷物」を勝手に開封する隣の老人…抗議した結果「今度はうちのポストを開けていた」泥沼の結末
ネット通販が普及し、非対面での受け取りが当たり前になった現代において、置き配は便利なシステムとして機能している。だが、玄関先という公私が曖昧な設置場所は、思わぬご近所トラブルの舞台になってしまうこともあるようだ。
今回は、そんな置き配にまつわる理不尽な体験をした藤田美咲さん（仮名・34歳）にお話をお聞きした。
◆置き配した荷物が開封されている
「ある日、いつものようにネット通販で商品を購入して、置き配を依頼した時のことです。家はアパートの角部屋で、それまで何も問題なかったのでそうしていたんですが、ある日、帰宅して置き配してもらった段ボール箱を見たら、ガムテープの封が剥がされていることに気づきました。中身に支障はなかったものの、嫌な感じがしました」
その後も毎回ではないものの、置き配で配送された物が高い確率で開封されている状態が続いた。
「最初は配送業者さんを疑ったんですが、違う業者さんでも開けられていたので、犯人ではないようでした。だとしたら、届いてから開けている人間がいることになりますよね。近くに住んでいる人物が犯人なんじゃないかと思うようになって、気味が悪かったです」
◆“犯人”は身近な人物だった
不審に思っていたある日、隣の部屋に住んでいる老夫婦の奥さんとすれ違ったので、尋ねてみることにした。
「『置き配すると開けられたりしませんか？』と聞いてたんですが、奥さんは置き配を利用したことがないようで、説明したら『そんな届け方するからやられるのよ』と素っ気なく言われただけでした」
それからしばらく経ったある日、事態は急展開を迎える。
「ドアを開けて外に出ようとしたところ、目の前で隣の老夫婦の旦那が私の置き配の段ボールを開けて、中身を覗き込んでいる現場に遭遇したんです。驚いて『何してるんですか！』と文句を言うと、向こうは気まずそうな顔をして、そそくさと自分の部屋へ退散していきました」
その翌日、藤田さん宅に奥さんがやってきたのだが……。
「謝罪に来たんだと思っていました。ですが、奥さんは口を開くなり、『うちの主人を迷惑者扱いするな！ 盗んだわけでもないし、中を見られたくらいで文句を言うな！』と激しい口調で怒鳴ってきたんです。『人の荷物を勝手に開封して中を見るのはおかしい』と冷静に伝えたんですが、一切聞く耳を持たず、話は平行線のまま……。奥さんは怒り心頭の様子で部屋に戻っていきました」
今回は、そんな置き配にまつわる理不尽な体験をした藤田美咲さん（仮名・34歳）にお話をお聞きした。
◆置き配した荷物が開封されている
「ある日、いつものようにネット通販で商品を購入して、置き配を依頼した時のことです。家はアパートの角部屋で、それまで何も問題なかったのでそうしていたんですが、ある日、帰宅して置き配してもらった段ボール箱を見たら、ガムテープの封が剥がされていることに気づきました。中身に支障はなかったものの、嫌な感じがしました」
「最初は配送業者さんを疑ったんですが、違う業者さんでも開けられていたので、犯人ではないようでした。だとしたら、届いてから開けている人間がいることになりますよね。近くに住んでいる人物が犯人なんじゃないかと思うようになって、気味が悪かったです」
◆“犯人”は身近な人物だった
不審に思っていたある日、隣の部屋に住んでいる老夫婦の奥さんとすれ違ったので、尋ねてみることにした。
「『置き配すると開けられたりしませんか？』と聞いてたんですが、奥さんは置き配を利用したことがないようで、説明したら『そんな届け方するからやられるのよ』と素っ気なく言われただけでした」
それからしばらく経ったある日、事態は急展開を迎える。
「ドアを開けて外に出ようとしたところ、目の前で隣の老夫婦の旦那が私の置き配の段ボールを開けて、中身を覗き込んでいる現場に遭遇したんです。驚いて『何してるんですか！』と文句を言うと、向こうは気まずそうな顔をして、そそくさと自分の部屋へ退散していきました」
その翌日、藤田さん宅に奥さんがやってきたのだが……。
「謝罪に来たんだと思っていました。ですが、奥さんは口を開くなり、『うちの主人を迷惑者扱いするな！ 盗んだわけでもないし、中を見られたくらいで文句を言うな！』と激しい口調で怒鳴ってきたんです。『人の荷物を勝手に開封して中を見るのはおかしい』と冷静に伝えたんですが、一切聞く耳を持たず、話は平行線のまま……。奥さんは怒り心頭の様子で部屋に戻っていきました」