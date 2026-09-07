元々犬派だったという投稿者さま。しかし、部屋で昼寝していたところ、子猫があまりにも可愛い行動を発動！その様子に骨抜きにされたのだとか♡その様子は、記事執筆時点で219万回以上も再生され、「これ見てたら、仕事サボりたくなる！」「可愛すぎるーーーー」といった声が寄せられました！

【動画：息子の部屋で昼寝をしていたら、いつの間にか『子猫』が…まさかの光景】

Instagramアカウント「@yo1173s」さまに投稿されたのは、最近、投稿者さまのお家にやってきたという小さな子猫「豆粒」ちゃんの様子です。

ある日、息子さんの部屋でお昼寝をしていたという飼い主さん。すると……

なんと、豆粒ちゃんがいつの間にかお腹の上に乗ってぐっすり眠っていたのだそう！時折、寝ぼけた様子でモゾモゾ動く様子が赤ちゃんっぽくて可愛かったのだとか♡

️お腹の上で、可愛すぎる♡

ちなみにこの豆粒ちゃんとの幸せなひととき。どんな状態で寝ていたかというと……

か、飼い主さん、床に落ちている……！

豆粒ちゃんはというと、さらに飼い主さんのお腹の上で寝返りを打ち、仰向けの無防備な状態で熟睡中♡飼い主さんに安心しきっている様子が微笑ましいですね！

️人を骨抜きにする行動が大反響

そんな可愛すぎる豆粒ちゃんの行動には、元々犬派だったという飼い主さんもすっかり骨抜きにされてしまったそうです。

しかし、骨抜きにされたのは飼い主さんだけではありません。この様子をInstagramで見たネットユーザーも「かーわーいーいー」「なんて可愛い場面なんでしょう！」「やばい超かわいい！」「人間大好きに育ちそう♡」「可愛いすぎて気がついたら10周した」といった声が殺到しました！

そんな可愛すぎる豆粒ちゃんがすくすく成長している様子は、Instagramアカウント「@yo1173s」さまにて発信されています。

豆粒ちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「@yo1173s」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。