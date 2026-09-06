村上の活躍でMLBの投稿が話題に

【MLB】ツインズ 6ー4 Wソックス（日本時間6日・シカゴ）

MLB公式X（旧ツイッター）が今年2月に行っていた“ある投稿”が注目を集めている。取り上げられているのはホワイトソックスの村上宗隆内野手。MLBが投稿に記していた“数字”に気づいたファンが「ビックリした」と反応し話題となっている。

ファンが注目したのは、MLB公式が2月8日（日本時間9日）に投稿していた野球専門の米データサイト「ファングラフス」社の「予想」。そこには、メジャー1年目に村上が残す成績が並んでいた。MLBが予想したのは本塁打や打点など5項目。開幕前、村上の打撃については不安要素に関する報道のほうが目立ったが、MLBが本塁打予想に入れた数字は「30」。5日（日本時間6日）のツインズ戦で、村上が30号を放ったことで、この予想が的中した。

ツインズ戦に村上は「3番・一塁」で先発出場。初回1死一塁で迎えた打席、村上は右腕ブラッドリーの5球目のスプリットを捉えて逆方向にアーチをかけた。打球速度103.6マイル（約166.7キロ）、飛距離346フィート（約105.5メートル）、角度49度の一発は17試合ぶりのアーチになった。

村上はここまで107試合に出場し打率.211、30本塁打、61打点。約1か月半、怪我で戦線離脱しながら、本塁打は大台に到達するなど、ホワイトソックス打線に欠かせない存在となっている。本塁打以外の予想数値では、現時点でOPSがクリアするなど軒並み高い数値。予想が当たっていた事実は、MLBの先見の明を示す出来事となった。（Full-Count編集部）