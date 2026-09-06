【実録】店員のミスで、会計が「3万円も安い」ことが帰宅後に発覚！ 連絡したら「来店して返金を」と言われたけど、お店まで“往復2時間”…間違われた側が「返金の負担」までする必要ある？ 対応を確認

店員のミスで会計が安くなっている！ 返金はどうすれば？

先日、わが家は家具店で新生活に向け、7万円、3万円、5000円の商品を購入しました（簡略化のため、金額はおおよそで記しています）。合計金額は10万5000円のはずですが、レジで求められた金額は7万5000円。

そのときは、内訳を細かく確認していなかったこと、クーポンやまとめ買いのため値引きされていたことなどから、「結構安く済んだな」という程度にしか思っていませんでした。

ただ、車で1時間ほどかけて自宅に戻った後、保証書やレシートを確認していたら、3万円の商品がレジ打ちされていないことに気づきました。こうした場合は、倫理上お店に申し出たほうがよいと思い、お店に電話しました。



来店しての返金を求められたが……

お店に電話したところ、レシートの番号や日付、時刻を聞かれたので、答えました。その後、店側で当時のレジの映像を調べたところ、確かに店員のミスで3万円の商品がレジ打ちされていなかったということです。

そして、「近く、来店してお支払いいただけますか」との打診がありました。ただ、わが家はお店とは往復で2時間かかる場所に住んでいて、近くに行く予定もめったにありません。

店側のミスにもかかわらず、わざわざ支払いに行くのは大変なので、正直にそのことをお伝えしたところ、現金書留での送金か、店側がわが家に現金を取りに来るか、という2つの方法を提案されました。



いずれの方法も、わが家にとっては若干の負担

現金書留の送料は後から店側が負担するということでしたし、現金書留でも、店側がわが家に現金を取りに来るのでも、店への来訪に比べて一見、わが家の損にはなりません。

ただ、現金書留を送るためには、仕事をしている平日の日中に郵便局に行く必要があります。店側がわが家を訪れる場合は、せっかくの休日、その時間に家にいなければならず、わが家の生活スタイルにはやや合いません。

また、本来ならお店でクレジットカード払いを選択していたことを考えると、現金支払いでは150円分くらいのポイントがつかなくなることにもモヤモヤした気持ちがありました。

こうした、目には見えにくいけれども多少はある負担を考えると、店側に何らかの配慮をしてほしいというのが本音でした。そうした正直な気持ちをお店に伝えたところ、店側はオンラインショップでも使える2000円分のポイントをつけてくれることになりました。

それならば、平日の日中に郵便局に行くことも許容できると考え、提案を受け入れて現金書留で送金することにしました。



お店に申告・相談して、気持ちよく商品を使おう

人間誰しもミスはあるものです。帰宅後、店員のミスで会計が少ないことに気づいた場合は、お店側に正直に伝えることをおすすめします。

その後に支払いを求められた場合、今回のように事情を話せば、双方納得のいく形で支払いができることも多いでしょう。きちんと支払ったほうが、気持ちよく商品を使えるでしょう。

執筆者 : 中村まほ

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