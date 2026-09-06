■MLB ホワイトソックス 4ー6 ツインズ（日本時間6日、レート・フィールド）

【日程一覧】3連覇に挑む大谷翔平、山本由伸らのドジャース2026年

ホワイトソックスの村上宗隆（26）が本拠地でのツインズ戦に“3番・一塁”で先発出場し、4 打数1安打（1本塁打）2打点3三振だった。1回、村上の17試合ぶりとなる2ラン本塁打などで3点を先制したホワイトソックス。しかし、4回に2点を奪われると、5回にも3ランを打たれ逆転される。その裏にM.バルガス（26）の適時打で1点を返すが、7回に追加点を奪われ、痛恨の逆転負け。ア・リーグ中地区2位のガーディアンズが敗れたため、首位・ホワイトソックスとのゲーム差は変わらず、「2.5」のままとなった。

前日5日のツインズ戦では4打数無安打に終わり2試合連続ノーヒットの村上。この日のツインズ先発は、T.ブラッドリー（25）。1死一塁で迎えた第1打席、2ボール2ストライクからの5球目、外角のスプリットを捉えた打球は、高々と舞い上がり、左翼スタンドに飛び込む2ラン本塁打で、さらに、C.モンゴメリー（24）にもソロ本塁打が飛び出し、ホワイトソックスが初回に3点を先制した。

3回の第2打席は見逃し三振に倒れた村上。4回には先発のA.ケイ（31）が2点を奪われると、5回にも3ラン本塁打を浴び、3－5と逆転されてしまう。それでも5回、ホワイトソックスは2死一・二塁でM.バルガス（26）が左前適時打を放ち、4－5と1点差に詰め寄る。尚も一・二塁で村上に打席が回った。しかし、158キロの速球に空振り三振に倒れ、チャンスをいかすことができなかった。8回の第4打席も、外角低めのカットボールに空振り三振に倒れ、この日は先制の本塁打を放ったものの、その後は3三振に終わり、チームも逆転負けとなった。

【メジャー日本選手1年目のホームラン数】

1位：村上宗隆（26年Wソックス） 30本

2位：岡本和真（26年Bジェイズ） 28本

3位：大谷翔平（18年エンゼルス） 22本

4位：城島健司（06年マリナーズ） 18本

5位：松井秀喜（03年ヤンキース） 16本

6位：井口資仁（05年Wソックス） 15本

吉田正尚（23年Rソックス）

8位：鈴木誠也（22年カブス） 14本

9位：新庄剛志（01年メッツ） 10本

福留孝介（08年カブス）

青木宣親（12年ブルワーズ）

12位：イチロー（01年マリナーズ） 8本

筒香嘉智（20年レイズ）