アメリカ中央軍、イラン石油タンカー3隻を報復攻撃　艦艇2隻へのミサイル攻撃を受け　イランはアメリカ関連の船舶3隻を攻撃

アメリカ中央軍は5日、イランがアメリカ軍の空母などに対して攻撃を行ったとして、イランの石油タンカー3隻を攻撃しました。

中央軍は5日、イランの石油積み出し拠点となるカーグ島沖などでイランの石油タンカー3隻を攻撃したと発表しました。

攻撃の理由について、中央軍はイラン革命防衛隊がアメリカ軍の空母と駆逐艦に向けて弾道ミサイルを発射したためだと説明しています。

また、3隻のタンカーについてイラン革命防衛隊と、その代理勢力に資金を提供する「影のネットワーク」と主張しています。

中央軍は、「必要であれば、イランの限られた、無防備な石油輸送船団を破壊する」と警告しています。

これに対しイラン革命防衛隊は5日、報復としてホルムズ海峡を無許可で航行していたタンカー3隻とこれとは別の場所にいたアメリカに関連する船舶3隻を攻撃したと発表しました。

イラン軍中央司令部は、アメリカがイランの船舶への攻撃や海上封鎖を続けるのであれば、アメリカの軍艦に対してこれまで以上に激しい攻撃を行うと警告しました。