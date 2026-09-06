JRAがYouTubeチャンネル更新

日本中央競馬会（JRA）は2日、公式YouTubeチャンネルを更新。最強馬が駆けた、22年前のデビュー戦の動画を公開した。競馬ファンからは歓喜の声が上がっている。

日本の競馬界に偉大な足跡を刻んだディープインパクトは2004年12月19日、阪神芝2000メートルの2歳新馬戦でデビューした。

スムーズに先行すると、楽な手応えで直線へ。鞍上の武豊が軽く促しただけでライバルを突き放した。上がり3ハロンは驚異の33秒1。圧巻デビューで阪神競馬場はざわめいた。JRAはYouTubeチャンネルで、「【4Kリマスター】2004年 阪神 2歳新馬 | ディープインパクト | JRA公式」としてレース動画を公開。ファンからは様々な声が上がった。

「すごいなぁ…ほんま飛んでるみたい」

「は？22年前ってのにびっくりしてる」

「上がりがえげつねーなぁ」

「伝説の始まり」

「何回見ても強すぎだろ！」

ディープインパクトは父サンデーサイレンス、母ウインドインハーヘア（母の父アルザオ）の血統で通算14戦12勝。05年に無敗でクラシック3冠を達成するなどG1通算7勝を挙げ、全レースで武豊が騎乗した。



（THE ANSWER編集部）