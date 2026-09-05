くら寿司『ちいかわ』コラボ、終了対象の全6施策を発表 限定メニューや店内装飾も
従業員による不正行為が判明しキャンペーン終了
くら寿司は5日、公式サイトで開催中の『ちいかわ』コラボキャンペーンについて、6日の営業開始時から中止する施策を発表した。「ビッくらポン！」の景品だけでなく、限定メニューやプレゼント企画、店内装飾なども対象となる。
【写真】中止となったくら寿司「ちいかわ」コラボのうち「ビッくらポン」景品の一部
終了するキャンペーン内容は以下の通り。
（1）「ビッくらポン！」のオリジナルフィギュア、オリジナルアクリルマグネット、オリジナル缶バッジの配布
（2）オリジナル湯呑みのプレゼント
（3）オリジナル寿司皿のプレゼント
（4）オリジナルショートエプロンが抽選で50人に当たるレシート応募キャンペーン
（5）コラボメニュー「あげだっこ！ソースのめん」「うさぎのパァンッケーキ」の販売
（6）「ビッくらポン！」のコラボ動画と、グローバル旗艦店の原宿、なんばパークスサウス、新宿靖国通り店で実施している店内装飾
同キャンペーンは8月21日に始まり、9月30日まで実施する予定だった。同社は中止の理由について、調査を進めた結果、キャンペーンの実施に際して従業員による不正行為が判明したためとしている。
なお、テレビCMでは引き続きキャンペーンを実施中である旨の放送が継続するものの、6日の営業開始以降、上記のキャンペーン内容は終了する。同社は利用客や関係者に謝罪し、理解を求めた。
■全文
平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。現在開催中の「ちいかわ」コラボキャンペーンにおきまして、お客様並びに関係者の皆様に多大なご心配をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます。
弊社にて調査を進めた結果、同キャンペーンの実施に際し、当社の従業員による不正行為が判明したため、明日2026年9月6日（日）の営業開始時より、下記の「ちいかわ」コラボキャンペーンを「中止」とさせていただくことになりました。同キャンペーンを楽しみにして頂いていたお客様、並びに関係者の皆様に深くお詫び申し上げます。
＜2026年9月6日（日）の営業より中止するキャンペーン内容＞
（1） ビッくらポン！ オリジナルフィギュア・オリジナルアクリルマグネット・オリジナル缶バッジの配布
（2）オリジナル湯呑みのプレゼント
（3）オリジナル寿司皿のプレゼント
（4）レシート応募キャンペーン（オリジナルショートエプロンのプレゼント・抽選50名様）
（5） コラボメニュー（あげだっこ!ソースのめん・うさぎのパァンッケーキ）
（6）ビッくらポン！動画/店内装飾（グローバル旗艦店原宿・なんばパークスサウス・新宿靖国通り店）
テレビCMにおきましては引続き「ちいかわ」コラボキャンペーンが実施中である旨の放送が継続しておりますが、上記のとおり、キャンペーン内容は終了しております。
この度のキャンペーン中止によりご迷惑をおかけいたしますこと、重ねてお詫び申し上げます。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
くら寿司は5日、公式サイトで開催中の『ちいかわ』コラボキャンペーンについて、6日の営業開始時から中止する施策を発表した。「ビッくらポン！」の景品だけでなく、限定メニューやプレゼント企画、店内装飾なども対象となる。
【写真】中止となったくら寿司「ちいかわ」コラボのうち「ビッくらポン」景品の一部
終了するキャンペーン内容は以下の通り。
（1）「ビッくらポン！」のオリジナルフィギュア、オリジナルアクリルマグネット、オリジナル缶バッジの配布
（2）オリジナル湯呑みのプレゼント
（4）オリジナルショートエプロンが抽選で50人に当たるレシート応募キャンペーン
（5）コラボメニュー「あげだっこ！ソースのめん」「うさぎのパァンッケーキ」の販売
（6）「ビッくらポン！」のコラボ動画と、グローバル旗艦店の原宿、なんばパークスサウス、新宿靖国通り店で実施している店内装飾
同キャンペーンは8月21日に始まり、9月30日まで実施する予定だった。同社は中止の理由について、調査を進めた結果、キャンペーンの実施に際して従業員による不正行為が判明したためとしている。
なお、テレビCMでは引き続きキャンペーンを実施中である旨の放送が継続するものの、6日の営業開始以降、上記のキャンペーン内容は終了する。同社は利用客や関係者に謝罪し、理解を求めた。
■全文
平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。現在開催中の「ちいかわ」コラボキャンペーンにおきまして、お客様並びに関係者の皆様に多大なご心配をおかけしておりますことを、深くお詫び申し上げます。
弊社にて調査を進めた結果、同キャンペーンの実施に際し、当社の従業員による不正行為が判明したため、明日2026年9月6日（日）の営業開始時より、下記の「ちいかわ」コラボキャンペーンを「中止」とさせていただくことになりました。同キャンペーンを楽しみにして頂いていたお客様、並びに関係者の皆様に深くお詫び申し上げます。
＜2026年9月6日（日）の営業より中止するキャンペーン内容＞
（1） ビッくらポン！ オリジナルフィギュア・オリジナルアクリルマグネット・オリジナル缶バッジの配布
（2）オリジナル湯呑みのプレゼント
（3）オリジナル寿司皿のプレゼント
（4）レシート応募キャンペーン（オリジナルショートエプロンのプレゼント・抽選50名様）
（5） コラボメニュー（あげだっこ!ソースのめん・うさぎのパァンッケーキ）
（6）ビッくらポン！動画/店内装飾（グローバル旗艦店原宿・なんばパークスサウス・新宿靖国通り店）
テレビCMにおきましては引続き「ちいかわ」コラボキャンペーンが実施中である旨の放送が継続しておりますが、上記のとおり、キャンペーン内容は終了しております。
この度のキャンペーン中止によりご迷惑をおかけいたしますこと、重ねてお詫び申し上げます。何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
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