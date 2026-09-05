Netflix週間視聴ランキング（映画）：『災 劇場版』V2、『グランド・セフト・オートVI』『ウィスパーマン』が初登場【8/24/26 - 8/30/26】
動画配信サービス「Netflix」は、週間視聴ランキング（8月24日～30日）を発表。日本の映画部門では、今年2月に劇場公開された香川照之主演の『災 劇場版』が、2週連続で1位を獲得した。
【動画】Netflix映画『ウィスパーマン』予告編
2位には、ロックスター・ゲームスによる世界的人気ゲームシリーズの最新作『グランド・セフト・オートVI』を紹介する約27分の長編映像が入った。PlayStation 5上のゲーム内映像のみで構成され、8月28日午前4時（日本時間）にNetflixで世界先行公開された。
Netflixにとって、新作ゲームの長編紹介映像を世界先行公開する初の試み。その注目度の高さが、グローバルTOP10の英語映画部門初登場1位という結果に表れた。Netflixが集計する世界93の国・地域のうち、87の国・地域で首位となった。ゲーム『グランド・セフト・オートVI』は、11月19日にPlayStation 5とXbox Series X|S向けに発売される予定。
6位には、8月26日から配信開始となった『ウィスパーマン』がランクイン。グローバルの英語映画部門では初登場2位となった。アレックス・ノースのベストセラー小説を初めて映像化した犯罪スリラーで、アダム・スコット、ミシェル・モナハン、ロバート・デ・ニーロが共演。
8歳の息子を誘拐された妻亡き犯罪小説家が、疎遠になっていた元刑事の父親に助けを求める。事件は、父親がかつて逮捕した連続殺人犯“ウィスパーマン”とつながっていた。デ・ニーロが“ウィスパーマン”を逮捕した元刑事、スコットがその息子である犯罪小説家、モナハンが誘拐事件を追う刑事を演じる。
■日本の週間視聴ランキングTOP10（8月17日～8月23日）
1：災 劇場版（TOP10入り週数：2）
2：グランド・セフト・オートVI 長編視聴（1）
3：ラストマイル（1）
4：カプトゥーラ －エル・チャポの逮捕－（2）
5：来る（3）
6：ウィスパーマン（1）
7：それいけ!アンパンマン チャポンのヒーロー！（2）
8：ザ・ラストハウス（4）
9：映画クレヨンしんちゃん 超華麗!灼熱のカスカベダンサーズ（5）
10：ソニック × シャドウ TOKYO MISSION（1）
【動画】Netflix映画『ウィスパーマン』予告編
2位には、ロックスター・ゲームスによる世界的人気ゲームシリーズの最新作『グランド・セフト・オートVI』を紹介する約27分の長編映像が入った。PlayStation 5上のゲーム内映像のみで構成され、8月28日午前4時（日本時間）にNetflixで世界先行公開された。
6位には、8月26日から配信開始となった『ウィスパーマン』がランクイン。グローバルの英語映画部門では初登場2位となった。アレックス・ノースのベストセラー小説を初めて映像化した犯罪スリラーで、アダム・スコット、ミシェル・モナハン、ロバート・デ・ニーロが共演。
8歳の息子を誘拐された妻亡き犯罪小説家が、疎遠になっていた元刑事の父親に助けを求める。事件は、父親がかつて逮捕した連続殺人犯“ウィスパーマン”とつながっていた。デ・ニーロが“ウィスパーマン”を逮捕した元刑事、スコットがその息子である犯罪小説家、モナハンが誘拐事件を追う刑事を演じる。
■日本の週間視聴ランキングTOP10（8月17日～8月23日）
1：災 劇場版（TOP10入り週数：2）
2：グランド・セフト・オートVI 長編視聴（1）
3：ラストマイル（1）
4：カプトゥーラ －エル・チャポの逮捕－（2）
5：来る（3）
6：ウィスパーマン（1）
7：それいけ!アンパンマン チャポンのヒーロー！（2）
8：ザ・ラストハウス（4）
9：映画クレヨンしんちゃん 超華麗!灼熱のカスカベダンサーズ（5）
10：ソニック × シャドウ TOKYO MISSION（1）