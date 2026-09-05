「性的画像を送ってはダメ」だけでは防げない――デジタル性被害から子どもを守るための家庭・学校・社会の“具体的対策”

現在、デジタル性暴力の対策や予防はどこまで進んでいるのだろうか。被害者・加害者の低年齢化が進む中、子どもや若い世代に向けた教育や、法令・支援体制の整備が急がれる。急スピードで拡大する現実に対し、日本で行われている対策の現状や課題について、櫻井鼓(つつみ)・追手門学院大学教授にうかがった。

【画像】児童ポルノ禁止法だけではない、デジタル性暴力を取り締まる法律

構成・文／加藤裕子

（前編からの続き）

事業者や学校の取り組みはどこまで進んでいるか

――デジタル性暴力に対して、現在、日本ではどのような対策が取られているのでしょうか。

前編でもお話ししたように、オンラインに接続していれば誰でもデジタル性暴力のリスクがありますが、今の時代、ネットに一切つながらない、SNSを使わないというのは現実的ではなく、デジタル性暴力を完全に防ぐことは難しい面もあります。

とはいえ、特に心身の発達途上にある未成年をデジタル性被害から守る取り組みはさまざまな形で行われています。何かひとつこれをやれば問題が解決するというものではなく、インターネット事業者、学校、家庭など立場によってできることは違ってきますし、それぞれが具体的に取り組んでいく必要があると言えるでしょう。

まず、事業者による取り組みとしては、例えば、アプリ等を使用するときの年齢認証を厳密に行い、成人向けコンテンツ等に触れられないようにするということが挙げられます。YouTubeは、アカウント作成の際の自己申告に加え、独自の年齢推定モデルによりユーザーが18歳未満かどうかを判断し、年齢制限が設けられている動画を視聴できないようにしています。

また、Google社は＊CSAM（子どもの性的虐待コンテンツ）の流通を防止するアルゴリズムを使用し、検索リストからの削除や該当するコンテンツが表示されないよう、取り組みを進めています。日本オンラインゲーム協会も「オンラインゲーム安心安全宣言」として、「ゲーム内に、青少年に望ましくない表現を含む場合、その旨をあらかじめ表示」「青少年の健全な育成を阻害するおそれのある不適切な広告の掲載が行われないよう、適切な管理・運用に努める」としています。広告も含めた性的コンテンツへの意図しない接触については、どこまでが「性的なのか」という線引きの問題もありますが、子どものアクセスを制限する等、事業者の対策が待たれます。

＊CSAM：シーサム。Child Sexual Abuse Materialの略。子どもを性的に扱う画像、動画、音声などのコンテンツの総称。「児童ポルノ」といわれることも多いが、「ポルノ」は出演者の同意を前提とする性的産業の商品であり、そもそも同意ができない年齢の児童の性的コンテンツを示す言葉としてはふさわしくないとされ、近年はCSAMへの言い換えが提唱されている。なお、日本では、アニメやCG等のCSAMは「表現の自由」との兼ね合いから規制されていない。

――性的なものを含む有害サイトへのアクセスを制限する「フィルタリング」など、保護者が未成年のネット利用を制限できる「ペアレンタルコントロール」機能を使えば、被害を防げるでしょうか。

フィルタリングとペアレンタルコントロールは非常に重要で、少なくとも子どもの性被害を防ぐ入り口にはなると思います。ちなみに、青少年インターネット環境整備法に基づき、子どもの携帯電話契約の際、事業者は契約者となる保護者に対し、性的なものを含む有害サイトへのアクセスを制限するフィルタリングサービスについて説明し、フィルタリングソフトやペアレンタルコントロール機能の初期設定を行うことが義務付けられています。

ただ、これは同法が2017年に改正された以降のことで、実際には子どものスマホにフィルタリング機能を入れていない家庭も少なくないようです。2024年に行われた東京都の調査では、ペアレンタルコントロールという言葉を「知らない」が54.7％、30.8％がぺアレンタルコントロールに「関心がない」と回答しています。

2018年の警察庁の調査では、SNSを通じて被害に遭った子どもの約9割がフィルタリングを利用しておらず、もしフィルタリング機能を使っていれば被害を防げた可能性があることを考えると、まずはフィルタリングを活用することが第一歩になるかと思います。

――デジタル性暴力の加害や被害を防ぐために、学校ではどのような取り組みが行われているのでしょうか。

現在、2019年から国が始めた「GIGAスクール構想」の下、全国の学校で小学校1年生からパソコンやタブレット端末が使えるようになっており、ネットの使い方などはある程度、授業で教えられていると思います。ただ、デジタル性暴力の問題が言われるようになったのは近年で、教育現場での対策はこれからますます重要になると思います。

一方、ネットについては子どもの方が大人より詳しいですから、先生が一方的に教えるスタイルでは限界があり、先生が子どもから教わったり、子どもと一緒に調べたりなど、先生の側も学ぶ姿勢が必要になってくるでしょう。

デジタル性暴力のことを子どもたちに伝えるときの前提として、大人の側が気をつけなければならないのは、単に「性的画像や動画を送ってはダメ」「盗撮してはいけない」「安易にプロフィールをネットに流すのはリスクがある」と言うだけでは被害・加害を防ぎきれないということです。

性的に受け入れられることが愛情だと捉える子も一定数いますし、嫌だと思っても関係性を失うことを恐れて拒否できない場合もあります。より過激な性的画像・映像を提供することで、承認欲求を満たそうとする子どももいます。そのような子どもたちと教育的に関わるうえで、同意とは何か、人間関係を育むとはどういうことかという学びも得られる包括的性教育は非常に重要だと思います。

また、SNSを通じて性被害を受ける子どもたちの中には、虐待等、何らかの事情でトラウマを抱えているケースもあり、その影響で、どのようなことが暴力なのか、何をされれば被害になるのかといった感覚が希薄になっていることも多いです。彼らがデジタル性暴力のリスクを理解し、行動を変えていくためには、そうした子どもたちの状況を大人がどう手当てしていくかという視点も欠かせません。

デジタル性暴力に適用される法令とSNS規制

――デジタル性暴力を取り締まる際に、日本ではどのような法令が適用されるのでしょうか。

デジタル性暴力に関連する法令にはさまざまなものがあります。下の表にあるのはその一例ですが、どの法令をどう適用するかはケースバイケースで、捜査機関の判断となり、一概には言えません。

――デジタル性暴力をはじめとするさまざまなリスクが増大していることから、海外では子どものSNS利用を制限する動きが相次いでいます。日本でも実施されるべきでしょうか。

現在、総務省やこども家庭庁の有識者会議で青少年のSNS利用について議論されています。海外ではオーストラリアが2025年に「16歳未満のSNS利用は原則禁止」としたのを皮切りに、ヨーロッパを中心に同様の規制の実施や検討が相次いでいます。いずれも、違反した場合の罰則は子どもやその保護者ではなく、事業者であるプラットフォーム側に科されます。

判断が難しいのは、SNSは子どもにとってメリットもあるということです。長時間利用でスマホ依存になると言われますが、今のところ、「ゲーム障害」のような病名はまだありません。SNSも含めたネットの使用とメンタルヘルスの問題に相関関係があることはわかっているのですが、因果関係となるとまだはっきりしないのです。

また、画像やテキストベースなど、ネットのどの要素がメンタルヘルスを悪化させるのかも、明らかになっていません。長時間利用と一口に言っても、調べ物や学習で使っていることもあり、SNSが人間関係などで悩んでいる子どもたちにとっての居場所になっているケースも想定されます。

また、SNSは電話が苦手な若者でもアクセスしやすい相談ツールとしても使われています。SNSにはさまざまなリスクがあることは踏まえつつ、単に「使えないようにすればいい」というだけで解決できない部分もあると言えるでしょう。

被害に遭ったときに何ができるか

――例えば子どもがセクスティングをさせられていたとわかったとき、親は「なぜそんな写真を送ってしまったのか」などとつい叱ってしまいそうです。そのような場面で親が気を付けるべきことはなんでしょうか。

動揺してしまうのはわかりますが、そこはグッとこらえてほしいです。性に関することには「恥ずかしい」という感覚がついてまわり、さらに「言ったら怒られるのではないか」という子どもの強い不安が、親に被害を打ち明けるハードルになっています。子どもにとって、親に相談するのはとても勇気がいることで、そこで怒ってしまったら、たとえ複数の性被害を抱えていたとしても、子どもは口を閉ざしてしまうでしょう。まずは、「よく話してくれたね」と、子どもの気持ちを受け止めることが大事です。「どうして」と問い詰めたくなるかもしれませんが、二次的被害を与えないためにも、子どもを責めてはいけません。

また、子どもの性被害の場合、事案の態様によっては、後で警察・検察・児童相談所等による司法面接が行われるかもしれません。それ以前に根掘り葉掘り子どもに細かく質問しないということも非常に重要です。

「誰に」「何を」されたのかという情報を確認することは必要なのですが、無理に話を引き出そうとせず、とにかく子どもが言っていることをそのまま聞きましょう。例えば子どもが「おじさん」と言ったら、「おじさんなんだね」と繰り返します。「お兄さんでしょう？」などと、聞く側の判断を入れないように気をつけてください。特に子どもの時間感覚は変わりやすいので、記憶が改竄されたり、証言が信用されなかったりすることがないよう、医療対応が優先されるときを除き、「いつ被害に遭ったのか」という質問はしないでほしいと思います。

結局のところ、「相談する・される」には信頼関係がベースとなります。SNSのつながりに頼る子どもの背景には、自分を大切にしてくれたり、認めてくれたりする相手がほしいという気持ちがあり、リアルな関係でそれを満たすことができているかどうか、大人は考える必要があるでしょう。何かあったときに相談できる相手が親以外にいるなどリアルな人間関係を充実させていくことで、SNSにのめり込む子どもの心に風穴を開けることもできるのではないかと思います。

――デジタル性暴力の被害に遭ったとき、どこに相談すればいいでしょうか。

ここまで子どもの被害を中心に話してきましたが、デジタル性暴力は年齢や性別を問わず、誰もが被害者になる可能性があります。もちろん、成人がSNSやマッチングアプリにアクセスすることは個人の自由な選択とみなされます。しかし、被害に遭ったときには「自分にも非があったのだから」と泣き寝入りするのではなく、警察に相談してほしいと思います。被害の証拠があれば、それを消さずに持参しましょう。

いきなり警察に行くことに抵抗があるなら、例えば「性犯罪・性暴力被害者のためのワンストップ支援センター」や民間の支援団体などで話を聞いてもらえますし、警察に届け出るかどうかといった相談もできます。これは子どもが被害者の場合も同じで、学校やスクールカウンセラーなども相談先の選択肢となるでしょう。

デジタル性暴力を受けたときの相談先や被害に遭ったときの対応は、リアルな性暴力のケースと共通します。被害者自身が被害を認識するのは、意外と難しいものです。特に男性が被害者のケースでは、被害に遭ったこと自体を恥と思う感覚が強く、誰にも打ち明けられない人も多いですが、「こんなことで相談していいのだろうか」と思うような出来事でも、第三者から見れば「それは明らかな性暴力ですよ」と判断できることがあります。ぜひためらわずに相談してみてください。

知を探究する教養メディア imidas（イミダス）より転載