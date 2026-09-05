イングランド・プレミアリーグのブライトンに所属するＭＦ三笘薫（）が今季参戦する欧州カンファレンスリーグ（ＥＣＬ）１次リーグの登録メンバーから外れた。

三笘は昨季となる５月に左太もも裏を負傷し、戦線離脱。今夏の北中米Ｗ杯に臨む日本代表メンバーにも選出されなかった。手術とリハビリを経てチームに合流し、今季の復活が期待されるもここまで出番なし。今回、年末まで戦うＥＣＬ１次リーグのメンバーから外れたことで状態が懸念される。チームがＥＣＬで決勝トーナメントに進出すればメンバー入りすることが可能となる。

ＳＮＳやネット上では「かなり残念だよね」「復帰さらにずれ込むとの判断か 登録メンバーから外れて正直ショック」「今は焦らずハムストリングを完全に治すことが最優先」「日本人対決めちゃくちゃ楽しみにしてたのに」「まず焦らずにコンディションを戻してほしいと思う」「自動車事故の影響もあるんかな」「Ｗ杯前に怪我してから、マジで良いことないな」「またプレミアの左サイドを切り裂く三笘薫を見たい」との声が出ていた。

さらに「長すぎる。ケガも多いし、もうやばいかな」「冨安のようになってしまうかな」「このまま消えなければいいけど」「治療がうまくいってないのだろう」「プレミアはハードだからケガ人が多い」との意見も書き込まれていた。