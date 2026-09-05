前日のサヨナラの際は4分で帰宅

【MLB】ドジャース ー ナショナルズ（日本時間5日・ロサンゼルス）

ドジャース・大谷翔平投手は4日（日本時間5日）、本拠地ナショナルズ戦のスタメンを外れた。怪我が理由による2戦連続のスタメン外は移籍後初。試合前に会見に応じたデーブ・ロバーツ監督が、大谷の現状について言及した。

大谷は6月頃から左膝と右前腕に不安を抱えながらプレーを続けており、投手としては7月3日（同4日）を最後に登板していない。8月に入って投手復帰に向けて調整を始めたが、状態を鑑みて8月30日（同31日）の復帰登板は見送りとなり、投手復帰プランは白紙となった。

打撃の調子も落としており、移籍後最長を更新する12試合、60打席で本塁打なし。同期間の打率は.130。前日に7月30日（同31日）のマリナーズ戦以来となる欠場となった際、指揮官は「上腕二頭筋、首、その一体の感覚がすべてよくない。彼の思い通りに動かせていない。だから、昨日顔をしかめたり、腕が震えている場面があった」とし、首にも違和感があると伝えた。

一方で欠場した大谷はベンチで終始和やかに過ごしており、サヨナラ勝利を収めた際はエドウィン・ディアス投手とふざけあいながら、殊勲のテオスカー・ヘルナンデス外野手のもとに駆け寄った。その後、わずか4分で帰路についていた。

ロバーツ監督は前日の休養について「昨日のメンタル的な休日は彼にとって良かったと感じている。（昨日は）実質ほとんど身体を動かさず、ただ野球の試合を観ていただけだった」と前向きに捉えている。この日は体を少し動かし始めるとし、途中出場については明言を避けたが、「これがいいプランだと考えている」とした。

一方で大谷が負傷者リスト（IL）入りする可能性も捨てきれない。指揮官は「（IL入り回避に）希望は持っているが、確信とまでは言えない。期待はしている。様子を見ることになる」と言葉を濁した。今後については数日で判断することになるという。（Full-Count編集部）