「え、マジか」「正直ショック」金曜日、日本に届いたまさかの“悲報”にネット騒然「残念すぎる」「楽しみにしてたのに」
現地９月３日、欧州カンファレンスリーグのリーグフェーズにおける登録メンバーが発表され、ブライトンの三笘薫が登録外となった。
今年の５月にハムストリングを負傷し、北中米ワールドカップを棒に振った29歳の日本代表アタッカーは、まだ怪我から復帰できていない。
日本の金曜日にこの一報がもたらさられると、インターネット上では次のような声が上がった。
「え、三笘選手登録外ってマジか」
「日本人対決見れないじゃん」
「マジ？ モナコ戦でタキと戦うの見れないわけ？」
「残念すぎる」
「ハムの怪我は時間かかるからなぁ」
「早く新しい背番号で活躍するの見たいよ」
「優勝一気に厳しくなったな」
「かなり復帰に時間かかるのかね」
「タキと三笘が見たかったな」
「正直ショック。日本人対決めちゃくちゃ楽しみにしてたのに」
ブライトンの地元メディア『Sussex Express』は４日、三笘の復帰時期について、「次のインターナショナルブレークまでは欠場する見込み」と報じた。
現状では、10月に戻ってくると考えられているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「マジかよ」「涙が止まらない」月曜深夜、サッカー界に飛び込んできた“電撃発表”にネット騒然！「うそやろ」「ついにこの日が来てしまったか」
今年の５月にハムストリングを負傷し、北中米ワールドカップを棒に振った29歳の日本代表アタッカーは、まだ怪我から復帰できていない。
日本の金曜日にこの一報がもたらさられると、インターネット上では次のような声が上がった。
「え、三笘選手登録外ってマジか」
「日本人対決見れないじゃん」
「マジ？ モナコ戦でタキと戦うの見れないわけ？」
「残念すぎる」
「ハムの怪我は時間かかるからなぁ」
「早く新しい背番号で活躍するの見たいよ」
「優勝一気に厳しくなったな」
「かなり復帰に時間かかるのかね」
「タキと三笘が見たかったな」
「正直ショック。日本人対決めちゃくちゃ楽しみにしてたのに」
ブライトンの地元メディア『Sussex Express』は４日、三笘の復帰時期について、「次のインターナショナルブレークまでは欠場する見込み」と報じた。
現状では、10月に戻ってくると考えられているようだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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