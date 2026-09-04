サッカー日本代表・中村敬斗の小学生時代の秘蔵写真・映像に、視聴者から反響が寄せられた。

【映像】昔からイケメン 幼少期の中村敬斗

EXILE TRIBE、三代目 J SOUL BROTHERSらダンス＆ボーカルグループを擁するLDHが開催中の「LDH PERFECT YEAR 2026」を記念した特別番組、ABEMA『LDH PERFECT SHINE旅行』の#1が9月4日に放送された。EXILE TRIBEのメンバーや豪華ゲストら総勢82名が沖縄に大集結し、この夏限りの特別な時間を3夜連続で届ける。

LDHとゆかりのあるスターがクイズを出題する「クイズ わたしとLDH」のコーナーに、VTRで登場したサッカー日本代表の中村。その端正なルックスとピッチ上での圧倒的な存在感で高い人気を誇る中村は、幼少期から大ファンだというEXILEとの出会いについて語り始めた。

「小学3、4年生ぐらいの時に、所属していたサッカーチームのスライドショーの動画に、EXILEさんの『Yell』が使われていて。そこからEXILEさんの曲を聴くようになって、その動画は今でもたまに観ます」と振り返る中村。VTRで貴重な幼少期の写真と当時のスライドショーが公開されると、視聴者やSNS上で「かわいい」「Yellの曲とサッカーのスライドちょっと感動しちゃった」「わかる、Yell大好き」「懐かしいわ」といった声があがる。

また、世界で活躍するストライカーの原動力になっていたという告白に、現地は「すげー！」「これはうれしい」「エモい」といった反応で、EXILE・TAKAHIROは「めちゃめちゃうれしい。鳥肌立った」と喜びを表現していた。