他者を守るために自らリスクを負う鬼滅の刃の倫理的希望

労働と検定試験が前提化された変えられないちいかわの社会構造

冷戦後のアメリカで生まれたサウスパークの反道徳的な誕生背景

実業家のマイキー佐野氏が、過剰投資と評されがちなテック大手各社の巨額なAI関連設備投資に共通して潜む論理を紐解く

実業家のマイキー佐野氏が、なぜ9月の株式市場が毎年のように沈みやすいのかという季節的な偏りと投資家心理の連動を浮き彫りにする

実業家のマイキー佐野氏が、日本のビジネス系動画に感じる物足りなさの正体と海外経営者の視点との落差を丁寧に紐解く

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チャンネル情報

マイキー佐野です 経済・金融・投資・経営・最新の研究やニュースなど 様々なテーマについて、ズバズバ切り込んで話していきます～ 2021年より最新の学術理論、経営学、経済学、社会学を紹介するYouTube「マイキーの非道徳な社会学」を開始 現在はアカデミズム関係者・経営者・投資家・学生が参加するビジネススクールも運営