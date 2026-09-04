面白すぎる「お届け完了」が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は、「なんかほっこり」「サービス精神を感じます」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：配達員から『お届け完了』の通知→写真を確認してみると、庭に…荷物だけではなかった『報告の一枚』】

留守中に届いた配達通知

Instagramアカウント「team_hattyaku」の投稿主さんが、Amazonで愛犬たちのご飯を注文したときのこと。

留守中、投稿主さんのもとに配達員さんから「お届け完了」の通知が届きました。無事荷物が届いたと思い、添付された写真を確認してみることに。

ところが、そこに写っていたのは荷物だけではありませんでした。庭には、警戒心たっぷりのしんえもんくんの姿が。配達員さんに向かって吠えながら、一生懸命に番犬の務めを果たしていたそうです。

荷物の到着を知らせるだけでなく、「庭は僕がしっかり守っています！」と報告しているような一枚。その頼もしすぎる姿に、投稿主さんも思わず笑顔になったそうです。

しんえもんくんの可愛らしい“勤務風景”が伝わる、微笑ましい配達報告でした。

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「お互いプロですね」「いつか仲良くなれたらいいですね」などさまざまなコメントが寄せられました。

先住犬と家族に愛される日々

そんなしんえもんくんには、仲良く暮らす先住犬がいるそうです。家では、子どもがリコーダーを吹くそばで、2匹がぴったり寄り添って眠ることもあるのだとか。

番犬としては頼もしい一面を見せる一方、しんえもんくんはとても甘え上手。家族に寄り添ったり、可愛らしく甘えたりしながら、たっぷり愛されているそうです。

にぎやかでありながら穏やかな、平和で温かな毎日を楽しんでいるしんえもんくんなのでした。

Instagramアカウント「team_hattyaku」には、ご家族の微笑ましい日常の動画がたくさん投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「team_hattyaku」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。