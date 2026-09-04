『花とゆめ』最新号、既出の漫画を再度掲載 編集部が読者と作者に謝罪、再発防止へ
少女漫画誌『花とゆめ』19号
白泉社は4日、同日発売の少女漫画誌『花とゆめ』19号において、過去に掲載した作品を再度掲載するミスがあったと公式サイトで発表した。
【画像】誤って既出の漫画を再度掲載…『花とゆめ』編集部による謝罪全文
該当するのは、此花高見氏による『猫又フロムアメリカ』。編集部は、編集作業上の不手際によって、過去に掲載した同作を重複して掲載したと説明した。
購入者と此花氏に対し「多大なるご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます」と謝罪。今後については「編集・制作工程の確認体制をより一層強化し、再発防止に努めてまいります」としている。
白泉社は4日、同日発売の少女漫画誌『花とゆめ』19号において、過去に掲載した作品を再度掲載するミスがあったと公式サイトで発表した。
【画像】誤って既出の漫画を再度掲載…『花とゆめ』編集部による謝罪全文
該当するのは、此花高見氏による『猫又フロムアメリカ』。編集部は、編集作業上の不手際によって、過去に掲載した同作を重複して掲載したと説明した。
購入者と此花氏に対し「多大なるご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます」と謝罪。今後については「編集・制作工程の確認体制をより一層強化し、再発防止に努めてまいります」としている。
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